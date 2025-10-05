Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos

El Gobierno del Estado expresó condolencias por el deceso del empresario chihuahuense.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua informó este domingo el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. A través de un comunicado oficial, la administración estatal expresó su “profundo pesar” y extendió sus condolencias a la mandataria y a la familia Cruz Russek.
“El gabinete estatal y el personal del Gobierno del Estado expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor”, señaló el documento emitido por la Coordinación de Comunicación Social.
Cruz Russek fue contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y empresario destacado del sector automotriz y ganadero. A lo largo de su trayectoria profesional se distinguió por su liderazgo y compromiso con el desarrollo económico y productivo de la entidad.
El comunicado destaca que se desempeñó como presidente del Grupo CR3, además de haber participado como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la propia UACH.
El Gobierno del Estado concluyó el mensaje deseando “fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, subrayando la contribución de Cruz Russek al fortalecimiento de los sectores empresarial y educativo de Chihuahua.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/