Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 5, 2025 | 17:47
    octubre 5, 2025 | 17:47
    InicioEstadoChihuahua

    Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos

    Chihuahua

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado expresó condolencias por el deceso del empresario chihuahuense.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua informó este domingo el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. A través de un comunicado oficial, la administración estatal expresó su “profundo pesar” y extendió sus condolencias a la mandataria y a la familia Cruz Russek.

    “El gabinete estatal y el personal del Gobierno del Estado expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor”, señaló el documento emitido por la Coordinación de Comunicación Social.

    - Publicidad - HP1

    Cruz Russek fue contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y empresario destacado del sector automotriz y ganadero. A lo largo de su trayectoria profesional se distinguió por su liderazgo y compromiso con el desarrollo económico y productivo de la entidad.

    El comunicado destaca que se desempeñó como presidente del Grupo CR3, además de haber participado como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la propia UACH.

    El Gobierno del Estado concluyó el mensaje deseando “fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, subrayando la contribución de Cruz Russek al fortalecimiento de los sectores empresarial y educativo de Chihuahua.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Realiza Marco Bonilla actividades pública en Ciudad Juárez

    El alcalde de Chihuahua participó en eventos comunitarios y deportivos durante su visita a...
    Juárez / El Paso

    Asiste Presidente Pérez Cuéllar a celebración de la Casa del Niño y del Anciano

    Esta tarde el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la celebración del aniversario...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.