Destaca el Área H2 de Toastmasters en su Primer Concurso de Evaluación e International Speech

El Área H2, dirigida por Aarón Santoyo, celebró su primer concurso oficial en las categorías de Evaluación e International Speech Contest, destacando a los ganadores que representarán a la región rumbo al certamen de División.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) — En un ambiente de inspiración, liderazgo y excelencia comunicativa, el Área H2 de Toastmasters International, bajo la dirección de Aarón Santoyo, realizó con éxito su Primer Concurso de Área en las categorías de Evaluación e International Speech Contest, teniendo como sede el Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.

Estos concursos representan el primer gran paso competitivo dentro de la estructura de Toastmasters International, donde los mejores oradores y evaluadores de cada club compiten por avanzar hacia el Concurso de División, enfrentando a los representantes más destacados de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ojinaga, rumbo a la Convención Nacional del Distrito 113, en Monterrey.

El gran triunfador de la jornada fue Raúl Humberto Rodelo, del Club Impacto Empresarial, quien obtuvo el primer lugar tanto en International Speech Contest como en Evaluación de Discurso, logrando su pase directo a la siguiente etapa. Su discurso, titulado “Todo problema, por más difícil, desafiante, complicado u oscuro que sea, tiene siempre una solución”, cautivó al público con un mensaje de resiliencia y superación personal.

También representarán al Área H2 en el concurso de División:

Alejandrina Ramos , del Club Ojinaga , ganadora del segundo lugar en International Speech Contest.

, del , ganadora del en International Speech Contest. Sylvia López, del Club Mujeres Ejecutivas, quien obtuvo el segundo lugar en Evaluación de Discurso.

Ambas líderes demostraron gran dominio escénico, preparación y compromiso con la misión educativa de Toastmasters.

La Directora de División H, Mayra Machuca, felicitó a los concursantes por su valentía y entrega:

“Ustedes dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas de su propio éxito. En cada discurso se vio reflejado el espíritu de crecimiento y servicio que caracteriza a Toastmasters.”

Machuca reconoció además el liderazgo de Aarón Santoyo al frente del Área H2, destacando su entusiasmo, organización y compromiso en la realización de este primer concurso, que marca un precedente positivo para los clubes de la región.

Finalmente, extendió un reconocimiento a Ana Olga Chávez (Mujeres Ejecutivas) y Ángela Levario (Ojinaga), ganadoras del tercer lugar en sus respectivas categorías, por su notable desempeño.

Los tres representantes del Área H2 se preparan ahora para competir en el Concurso de División H, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez en marzo de 2026, con la mira puesta en alcanzar la Convención Nacional del Distrito 113 de Toastmasters International, en Monterrey.

