Debe ser el candidato municipal el más competente: Marco Bonilla

“Todos tenemos que ir juntos con un mismo equipo, con una misma familia, como nos lo ha enseñado nuestra gobernadora Maru Campos”, expuso.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde de esta capital, Marco Bonilla, aseguró que el candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, debe ser el más fuerte y el más competente, y que además se debe de ir en unidad de parte de los panistas.

Bonilla aseguró que confía en que la convocatoria del Partido Acción Nacional para definir a sus aspirantes a la candidatura municipal se lleve a cabo con unidad y transparencia.

“Querenos que el proceso salga en unidad y todos tenemos que tener claro que al final de cuentas el que aspire a la candidatura tiene que ser el más fuerte, el más competente”, señaló.

Agregó que la candidatura debe recaer en quien tenga mayores posibilidades de ganar, reforzando la necesidad de trabajar como un equipo coordinado.

Bonilla confió en que la dirigencia estatal encabezada por Daniela Álvarez conducirá el proceso de manera que fortalezca al partido de cara a los próximos comicios municipales en la capital del estado.

