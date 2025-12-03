Concluye Marco Bonilla gira de trabajo en Washington D.C. con avances en seguridad, educación e inversión

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua capital sostuvo reuniones clave con autoridades estadounidenses, organismos internacionales y universidades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, concluyó este miércoles 3 de diciembre una gira de trabajo en Washington D.C., la cual calificó como exitosa por los avances alcanzados en materia de seguridad, educación, desarrollo económico y relaciones internacionales. Durante su estancia en la capital estadounidense, el alcalde sostuvo encuentros estratégicos con autoridades del gobierno de Estados Unidos, representantes diplomáticos y académicos.

Uno de los puntos más destacados de la agenda fue la reunión sostenida en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se establecieron acuerdos de cooperación orientados al fortalecimiento institucional, el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad pública y la generación de mecanismos de colaboración entre ciudades. En este contexto, se abrieron canales de comunicación directa que permitirán una relación más estrecha y efectiva con actores clave del ámbito internacional.

En el ámbito diplomático, Bonilla se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, con quien abordó temas prioritarios para Chihuahua, como el impacto de los aranceles, el cierre de la frontera al ganado en pie, el fenómeno migratorio, la seguridad fronteriza y la promoción de inversión extranjera. Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación constante que permita atender con oportunidad estos desafíos binacionales.

En materia educativa, el alcalde participó como invitado en un panel con estudiantes de The American University, donde compartió los avances y retos que ha enfrentado la capital del estado de Chihuahua en temas como desarrollo económico, seguridad ciudadana y participación cívica. Subrayó la relevancia de vincular a los gobiernos municipales con instituciones académicas para diseñar políticas públicas innovadoras y con visión de futuro.

Marco Bonilla aseguró que esta gira representa un paso firme hacia la internacionalización de Chihuahua Capital, al posicionar a la ciudad en espacios estratégicos de diálogo y cooperación. “Tuvimos la oportunidad de fortalecer alianzas con organismos internacionales, autoridades diplomáticas y actores educativos que pueden impulsar proyectos conjuntos en beneficio de las y los chihuahuenses”, señaló.

El edil puntualizó que los resultados de este viaje se reflejarán en proyectos específicos que buscan mejorar la calidad de vida en el municipio, mediante el aprovechamiento de recursos técnicos, programas de intercambio y mecanismos de atracción de inversión. Además, reafirmó su compromiso de continuar posicionando a Chihuahua como una ciudad moderna, segura y con proyección global.

La gira de trabajo concluye en un momento clave, en el que las ciudades fronterizas y del norte del país enfrentan desafíos compartidos con Estados Unidos en temas como migración, comercio, seguridad y cambio climático. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mantenerse activo en la escena internacional y aprovechar las oportunidades de colaboración transfronteriza.

