Clausura Marco Bonilla Segunda Jornada Anticorrupción con firma de convenio por la integridad empresarial

El Municipio de Chihuahua se suma a herramienta estatal para fortalecer la rendición de cuentas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con la firma de un convenio orientado a fortalecer la transparencia en las compras públicas y la integridad empresarial, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, clausuró este jueves la Segunda Jornada Anticorrupción. Durante tres días, funcionarios, representantes del sector privado y ciudadanía participaron en una serie de actividades enfocadas en promover una cultura de honestidad en la función pública.

Como parte del cierre, el edil capitalino encabezó la adhesión del Gobierno Municipal a la Herramienta de Autodiagnóstico de Integridad Empresarial (HAIE), en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA). Este mecanismo permitirá a los proveedores del municipio aplicar un esquema de evaluación para identificar áreas de mejora en sus prácticas de ética y cumplimiento.

Durante su intervención, Bonilla subrayó que este tipo de ejercicios van más allá de lo simbólico, al representar una visión compartida sobre la responsabilidad del servicio público. “Este esfuerzo que hoy firmamos también forma parte de una visión más amplia, compartida por el Gobierno del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción y el sector empresarial, a través del Compromiso por la Integridad y la Anticorrupción en Chihuahua”, señaló.

La jornada de trabajo incluyó una agenda dividida en tres ejes temáticos: el primero dedicado a la transparencia y participación ciudadana; el segundo centrado en la ética policial y del servicio público; y el tercero abordando la ética empresarial y el rol de la sociedad civil en la vigilancia de la administración pública. Las actividades se desarrollaron con una amplia asistencia, según informó el Órgano Interno de Control municipal.

Carmen Hidalgo, titular de dicho órgano, agradeció la colaboración de los distintos sectores y destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer las capacidades institucionales para ofrecer una gestión más eficiente, confiable y cercana a la ciudadanía. “Fueron tres días de mucho aprendizaje que nos permitirán consolidar una mejor administración municipal”, apuntó.

Esta es la segunda edición de la Jornada Anticorrupción organizada por el Municipio de Chihuahua, luego del arranque de esta iniciativa en 2024. De acuerdo con el alcalde Bonilla, la continuidad y el crecimiento en la participación reflejan un interés genuino de la sociedad por mejorar las condiciones éticas en la vida pública local.

Las acciones emprendidas se alinean con las estrategias impulsadas desde el ámbito estatal, en el marco de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, donde diversas instituciones y organismos empresariales han establecido compromisos formales para prevenir actos de corrupción y fomentar la legalidad en todos los niveles de gobierno.

