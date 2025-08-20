Cerrarán estaciones del sistema Bowí temporalmente este miércoles

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), ha anunciado que las estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez del sistema Bowí permanecerán cerradas de manera temporal este miércoles 20 de agosto. Esta medida se implementa con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y garantizar la seguridad de los usuarios.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante este periodo de cierre, los usuarios que se desplacen en sentido norte a sur experimentarán un cambio en su ruta habitual. El servicio será desviado desde el paradero IMSS hasta la estación Justicia, utilizando la avenida Teófilo Borunda como ruta alterna. Es importante que los usuarios planifiquen sus trayectos con anticipación para evitar contratiempos.

Por otro lado, el recorrido en sentido sur a norte continuará operando con normalidad, lo que permitirá a los usuarios de esa dirección mantener su rutina sin alteraciones. La OTV ha instado a los usuarios a estar al tanto de las actualizaciones que se compartan a través de las redes oficiales del sistema Bowí.

- Publicidad - HP1

La comunicación constante es clave durante este tipo de interrupciones en el servicio. Por ello, se recomienda a las y los usuarios seguir las cuentas oficiales en redes sociales y consultar la página web del sistema para obtener información actualizada sobre la reapertura de las estaciones afectadas.

Además, la OTV reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio de transporte público. Las acciones de mantenimiento son esenciales para asegurar un servicio eficiente y seguro para todos los usuarios del sistema Bowí. La colaboración de los ciudadanos es fundamental para facilitar estos trabajos.

Finalmente, se espera que las estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez reanuden sus operaciones en el menor tiempo posible. La OTV agradece la comprensión de los usuarios durante este cierre temporal y reitera su compromiso con la calidad del servicio de transporte en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.