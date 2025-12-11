Celebra Marco Bonilla la Navidad con más de 7 mil adultos mayores y familias en mega posada

El evento reunió a integrantes de clubes del abuelo y centros comunitarios de Chihuahua capital.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente festivo y de convivencia, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, celebró las fiestas decembrinas con más de 7 mil 500 personas pertenecientes a los clubes del abuelo y centros comunitarios de la capital, durante una Mega Posada organizada por el Gobierno Municipal.
El evento tuvo lugar este miércoles 11 de diciembre y reunió a adultos mayores, familias y personal de centros comunitarios que disfrutaron de una tarde con comida, música, baile y la tradicional rifa de regalos, que incluyó televisores, vajillas, licuadoras, microondas y diversos artículos para el hogar. La posada se enmarca dentro de las acciones de fortalecimiento comunitario impulsadas por la administración municipal.
Durante su mensaje, el presidente municipal destacó el papel que desempeñan estos espacios sociales en la vida cotidiana de la ciudad. “Gracias por su esfuerzo, por su solidaridad y por mantener vivos estos espacios. Ustedes hacen posible que Chihuahua sea una ciudad diferente”, expresó Bonilla Mendoza, al reconocer el trabajo de cada Club del Abuelo y centro comunitario.
El alcalde también adelantó que el 2026 será un año de más resultados para la capital del estado, por lo que llamó a mantener la unidad entre la ciudadanía y el gobierno, con el objetivo de seguir impulsando proyectos sociales, infraestructura y programas de desarrollo humano en beneficio de las comunidades.
A su vez, Mario García, director de Desarrollo Humano y Educación, señaló la importancia de estos centros como enlaces clave entre los ciudadanos y la administración municipal. “Durante todo el año, los centros comunitarios y los clubes del abuelo se mantienen como puentes de comunicación, de atención y de gestión, lo que nos permite llegar de forma más eficiente a quienes más lo necesitan”, afirmó el funcionario.
El festejo también contó con la presencia de las diputadas locales Nancy Frías y Carla Rivas, quienes aprovecharon la ocasión para desear felices fiestas a los asistentes y reiterar la importancia de compartir tiempo con los seres queridos. Ambas legisladoras coincidieron en que la Navidad es un momento propicio para fortalecer los lazos familiares y comunitarios.
Este tipo de eventos forma parte de las acciones institucionales del municipio para promover la inclusión social y reconocer el aporte de los adultos mayores y líderes comunitarios en la construcción de una ciudad más solidaria y participativa.
