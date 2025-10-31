Celebra Área H1 concurso Toastmasters en Chihuahua con talento y pasión

Publicidad - LB2 -

Los ganadores representarán a la región en la competencia divisional en Ciudad Juárez en 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con una destacada participación de oradores y evaluadores, el pasado sábado 25 de septiembre se llevó a cabo el Concurso de Área H1 de Toastmasters International, evento que reunió a los clubes de la región en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, en la ciudad de Chihuahua. La jornada fue coordinada por la directora del Área H1, Patricia Velázquez, y se convirtió en una muestra del compromiso con la excelencia en comunicación y liderazgo que distingue a esta comunidad internacional.

En el evento se realizaron dos categorías clave: Evaluación de Discurso e International Speech Contest, esta última completamente en inglés. Ambos concursos permiten a los participantes poner en práctica habilidades desarrolladas a lo largo de sus trayectorias dentro de Toastmasters, promoviendo el crecimiento personal y profesional a través de la retroalimentación constructiva y la expresión efectiva.

En la categoría de Evaluación, el primer lugar fue para *Roberto Maldonado, seguido por **Héctor Rascón* en segundo lugar y *Eddie García* en tercero. En la competencia en inglés, *Héctor Rascón* se alzó con el primer lugar, acompañado por *Ana Esquivel* y nuevamente *Eddie García, en segundo y tercer lugar, respectivamente. Los dos primeros lugares de cada categoría aseguraron su pase al **Concurso de División H, que se celebrará en **Ciudad Juárez en marzo de 2026*, donde buscarán avanzar al Concurso de Distrito durante la Convención Toastmasters en Monterrey.

Durante la ceremonia de clausura, Patricia Velázquez ofreció un mensaje de reconocimiento a todos los participantes: “Todos ustedes son ganadores por participar. Por atreverse, por prepararse y por representar con orgullo a sus clubes. Que su voz inspire, que su mensaje conecte y que su corazón los guíe. ¡El Área H1 está orgullosa de ustedes!”, expresó visiblemente emocionada.

Por su parte, la directora de la División H, Mayra Machuca, envió un mensaje de felicitación a distancia, destacando la calidad de los discursos presentados y la importancia de mantener viva la esencia educativa del programa Toastmasters. También agradeció al equipo organizador por una jornada que, según señaló, reflejó el compromiso con la formación de líderes auténticos.

El Concurso de Área H1 es parte del calendario oficial de competencias de Toastmasters International, organización sin fines de lucro con presencia global, dedicada a fomentar habilidades de oratoria, liderazgo y pensamiento crítico. Estos encuentros fortalecen el sentido de comunidad entre los clubes y contribuyen al desarrollo de voces que buscan impactar positivamente en sus entornos.

La siguiente etapa, el Concurso de División en Ciudad Juárez, promete reunir a lo mejor del talento regional en el escenario fronterizo, antesala del concurso de Distrito que definirá quién representará a esta zona en el circuito nacional e internacional. Para los participantes, cada etapa representa no solo una competencia, sino una oportunidad de crecimiento y conexión.

