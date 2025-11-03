Captan a César Duarte en bar de Chihuahua capital

Publicidad - LB2 -

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue visto la noche del domingo en un conocido bar de la capital del estado, donde convivió con asistentes y se mostró relajado, en un ambiente alejado de los reflectores políticos y judiciales que lo han rodeado en los últimos años.

Ciudad Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Duarte fue captado en el Studio Bar, ubicado sobre la avenida Prolongación Teófilo Borunda, donde permaneció por un tiempo en compañía de otro hombre que portaba una gorra. En las imágenes difundidas, se le observa con una camisa de rayas y actitud sonriente, conversando con quienes se acercaban a saludarlo.

“No sé cómo terminé con César Duarte; ayer fue el domingo más surrealista”, escribió un internauta que compartió una fotografía junto al exmandatario. Otros usuarios también narraron su encuentro con el exgobernador, señalando que tomó algunos tragos y accedió a tomarse fotos, sin mayor recelo.

La presencia de Duarte Jáquez en un lugar público generó diversas reacciones en redes sociales, principalmente por el proceso judicial que enfrenta. El exgobernador fue extraditado de Estados Unidos en 2022 para responder por acusaciones de peculado y asociación delictuosa, aunque actualmente enfrenta su proceso en libertad tras obtener una modificación en las medidas cautelares.

Pese a la polémica que ha envuelto su figura política, Duarte continúa siendo una figura reconocida en el estado y su aparición en espacios públicos no pasa desapercibida. La Fiscalía General del Estado no ha emitido posicionamiento respecto a este avistamiento, y no existe prohibición legal que impida al exmandatario acudir a este tipo de establecimientos.

César Duarte gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 bajo las siglas del PRI, y fue detenido en 2020 en Florida, Estados Unidos, tras una solicitud de extradición del gobierno mexicano. Actualmente continúa vinculado a proceso, pero su defensa ha logrado recursos legales que le permiten seguir el juicio fuera del penal.

