Arranca Marco Bonilla puente que transformará la movilidad y dará nueva entrada a Chihuahua Capital

Con inversión de 148.8 millones de pesos, el nuevo paso superior en la carretera Chihuahua–Aldama beneficiará a más de 350 mil personas y se convertirá en la principal puerta de entrada a la ciudad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) — El alcalde Marco Bonilla dio el banderazo oficial al inicio de la construcción del paso superior en la intersección de la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea, una de las obras viales más emblemáticas de su administración, destinada a transformar la movilidad en la zona oriente de la capital y optimizar el acceso a la ciudad.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, el proyecto beneficiará a más de 350 mil habitantes, al reducir la congestión vehicular y mejorar los tiempos de traslado en una de las vialidades con mayor flujo.

“Este paso superior será la puerta de entrada a Chihuahua: una ciudad moderna, competitiva, limpia, ordenada y segura. Aquí inicia la primera impresión de quienes vienen de todo México o incluso del extranjero”, expresó Bonilla durante el arranque de obra.

El alcalde pidió paciencia a los automovilistas ante las afectaciones temporales durante la construcción y aseguró que “las molestias serán temporales, pero los beneficios serán permanentes”.

“Este puente no solo conectará avenidas: conectará comunidades, municipios y oportunidades. Mejorará la vida cotidiana de miles de familias y fortalecerá una región que crece con fuerza, con orden y con visión de futuro”, puntualizó.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, resaltó que la obra refleja el compromiso de los gobiernos humanistas con el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida.

Por su parte, Carla Alejandra, vecina beneficiaria, agradeció la obra al señalar que “permitirá pasar menos tiempo en el tráfico y más con nuestras familias. Cada obra es un paso más hacia el Chihuahua que todos queremos.”

El nuevo puente forma parte del paquete de tres obras viales estratégicas del Gobierno Municipal, junto con el paso superior Los Nogales–Industrias, actualmente en construcción, y la gaza de incorporación entre Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud, próxima a iniciar.