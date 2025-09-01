Movil - LB1 -
    septiembre 1, 2025
    Actividades culturales gratuitas para niños y adolescentes en Chihuahua

    Chihuahua

    Publicado el

    Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del programa “Alas y Raíces”, ha lanzado una serie de actividades culturales gratuitas diseñadas para fomentar la creatividad y el aprendizaje entre niñas, niños y adolescentes durante el mes de septiembre. Estas actividades se llevarán a cabo en el Centro de Desarrollo Cultural Infantil, ubicado en la avenida División del Norte, esquina con calle 29, número 2900, en la colonia Altavista.

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Uno de los talleres destacados es el de Bordado Libre, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Este taller se llevará a cabo todos los martes a partir del 2 de septiembre, de 17:00 a 19:00 horas. En este espacio seguro, los participantes podrán expresar su creatividad a través de hilos, al mismo tiempo que reflexionan sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

    Para los preadolescentes y adolescentes de 11 a 17 años, se ofrecerá el taller de Estampas y Grabado todos los miércoles desde el 3 de septiembre, en el mismo horario de 17:00 a 19:00 horas. Este taller permitirá a los jóvenes dar vida a sus ideas y emociones mediante la creación de imágenes, fomentando así su expresión artística.

    El programa también incluye el curso de Ritmos Divertidos, dirigido a infantes de 3 a 5 años. Este taller se llevará a cabo todos los sábados a partir del 6 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas. Los niños, acompañados de sus padres o tutores, podrán disfrutar de un ambiente lúdico donde el movimiento y los sonidos se combinan para crear una experiencia enriquecedora.

    Además, se ofrecerá el taller “Escultura Creativa” para niños de 6 a 12 años, que se desarrollará todos los lunes desde el 8 de septiembre, de 16:00 a 18:00 horas. Este taller tiene como objetivo ayudar a los participantes a desarrollar confianza, coordinación y pensamiento crítico a través de la creación de esculturas.

    El Huerto Educativo es otra de las iniciativas que se lanzará el 11 de septiembre, dirigido a infancias de 6 a 12 años. Este espacio busca enseñar la importancia de los huertos urbanos y la sustentabilidad, y se llevará a cabo todos los jueves de 17:00 a 19:00 horas.

    Finalmente, para adultos y creadores, se ofrecerá el taller “Chipi Chipi” desde el 2 de septiembre hasta el 30 de octubre, con sesiones los lunes de 16:00 a 17:00 horas y martes, miércoles y jueves de 17:00 a 18:00 horas. Este taller incluirá danza, narraciones e instalaciones de juego, proporcionando un espacio de expresión y creatividad para los adultos.

    La Secretaría de Cultura de Chihuahua recuerda que todas las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa. Los interesados pueden comunicarse al teléfono (614) 426-74-29 para más información. Es importante mencionar que los espacios son limitados para asegurar una atención adecuada a todos los participantes. También se pueden seguir las redes sociales de la dependencia o del programa “Alas y Raíces” para actualizaciones y detalles adicionales.

