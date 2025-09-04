Acompaña Maru Campos a Bonilla en su Informe y anuncia proyectos de movilidad en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La gobernadora refrendó coordinación con el municipio y aseguró que “el futuro de Chihuahua no se negocia ni se entrega”.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acompañó este jueves al alcalde de la capital, Marco Bonilla, en la presentación de su 4º Informe de Gobierno, el primero de la administración 2024-2027. El acto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes de diversos sectores.

En su intervención, la mandataria estatal destacó los proyectos conjuntos que el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado han impulsado en materia de vialidad, transporte público y seguridad. Anunció que en las próximas semanas entrarán en operación más de 40 nuevas unidades de la ruta troncal, las cuales calificó como las “más modernas del mercado”.

Campos Galván reconoció la labor del alcalde Bonilla y reiteró su disposición de mantener la coordinación con todos los municipios de la entidad, a fin de garantizar el bienestar de la población. Recordó que, en 2016, cuando fue alcaldesa de Chihuahua, inició una etapa de gobierno con enfoque humanista, orientada a reducir desigualdades en servicios básicos como salud, agua y movilidad, visión que —dijo— se mantiene vigente en su administración estatal.

La gobernadora resaltó también la donación de tres hectáreas de terreno por parte del Estado para la construcción del polideportivo Luis H. Álvarez, así como la inversión compartida en obras hidráulicas y proyectos energéticos. Subrayó que estas acciones reflejan el compromiso por atender las necesidades de infraestructura y servicios de la capital.

En materia de seguridad, reiteró la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y aseguró que la capital seguirá siendo una prioridad en la estrategia estatal. Además, hizo un llamado a las autoridades municipales a ejercer con responsabilidad la representación ciudadana.

“Chihuahua no está a la deriva, no se negocia y no se entrega, al contrario, se defiende con coraje, se honra con resultados y se conquista cada día con amor. Vamos a definir con decisión porque Chihuahua ha sido siempre muralla contra la adversidad; juntos daremos norte al país”, expresó Campos al cierre de su mensaje.

Con este informe, Marco Bonilla cumplió con el ejercicio de rendición de cuentas de su administración municipal, en un evento que reafirmó la alianza política y de gestión con el Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos.