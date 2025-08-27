Chihuahua presenta proyectos de infraestructura hídrica en NADBank Summit 2025

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), participará en la Cumbre del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank Summit 2025), que se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en San Antonio, Texas. Este evento es una plataforma clave para discutir temas de infraestructura y sostenibilidad en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante la cumbre, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, tendrá la oportunidad de presentar los proyectos de infraestructura hídrica que la administración estatal está implementando. Estos proyectos están diseñados para garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la productividad del campo, dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la región.

Chihuahua se destaca por su enfoque integral en la gestión del agua, que combina la sustentabilidad, la justicia social y el desarrollo económico. En su intervención, Mata Carrasco enfatizará cómo estos proyectos no solo buscan mejorar el acceso al agua, sino también promover la reutilización de aguas residuales urbanas en la irrigación agrícola, lo que contribuirá a restablecer el equilibrio de los acuíferos y aumentar la rentabilidad del sector agrícola.

- Publicidad - HP1

El lema de la cumbre, “Inversión en infraestructura: detonante de la prosperidad de la región fronteriza México – EE.UU.”, refleja la importancia de la colaboración entre diferentes sectores. Se espera que el evento reúna a autoridades federales, estatales y locales, así como a inversionistas, académicos y expertos ambientales de ambos países, todos enfocados en temas de agua, energía y movilidad.

Este encuentro no solo servirá para compartir experiencias y proyectos, sino que también funcionará como un punto de conexión entre entidades públicas y privadas. Se busca fomentar el desarrollo de infraestructura ambiental resiliente, así como facilitar la colaboración con instituciones financieras e inversionistas que puedan apoyar estos esfuerzos.

Con su participación en el NADBank Summit 2025, Chihuahua se posiciona como un referente tanto a nivel nacional como internacional en innovación hídrica. La administración estatal continúa avanzando en soluciones que promueven el desarrollo, la productividad y la sustentabilidad ambiental, lo que es esencial para el bienestar de sus comunidades y el futuro del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.