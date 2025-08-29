Chihuahua lidera la innovación educativa con el programa Reto Marte

Publicidad - LB2 -

El estado de Chihuahua se convertirá en pionero en México con la implementación del programa internacional Reto Marte, una plataforma que busca fomentar la innovación abierta y el desarrollo de talento entre estudiantes de preparatoria y universidad.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Esta iniciativa surge como resultado de la participación del Gobierno del Estado en el París Air Show, la feria más importante del mundo en su sector, que tuvo lugar en junio pasado.

Durante este evento, las secretarías de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y de Educación y Deporte (SEyD) firmaron un convenio de colaboración con Virtual Educa, Space Talent Lab y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).

Este acuerdo permitirá que Reto Marte llegue por primera vez a México, con el objetivo de inspirar y empoderar a los jóvenes para que imaginen y diseñen soluciones sostenibles que faciliten la vida en Marte y, al mismo tiempo, transformen la Tierra.

El programa Reto Marte no solo se enfoca en la educación, sino que busca conectar a la industria, la academia y el gobierno para formar una nueva generación de líderes innovadores.

Este movimiento ya ha tenido presencia en otros países de Latinoamérica, y ahora Chihuahua se posiciona como un aliado estratégico en esta iniciativa global.

La edición 2024 de Reto Marte movilizó a más de 40 universidades y colegios de 10 países, involucrando a más de 12 mil estudiantes y 500 equipos que presentaron 45 propuestas finalistas.

Las soluciones abordaron temas como energía geotérmica y sistemas de calefacción regenerativa para entornos hostiles, demostrando la capacidad de los jóvenes para enfrentar desafíos complejos.

Para promover esta iniciativa, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, se reunió con directivos de los subsistemas de Educación Media Superior y rectores de Universidades Tecnológicas y Politécnica.

Gutiérrez Dávila subrayó la importancia de fomentar la innovación y la tecnología en la comunidad estudiantil, preparando a los jóvenes para cumplir con las exigencias del mercado laboral global.

El director general de Reto Marte, Agustín Paulín, destacó que la ubicación geográfica de Chihuahua y su industria conectada a una proveeduría internacional son ventajas clave. Para ser competitiva en el ámbito global, la industria necesita talento, y la llegada de Reto Marte a México posiciona a Chihuahua como un actor relevante en el escenario internacional de la innovación educativa y la industria aeroespacial.

Paulín también enfatizó que los jóvenes que participen en este reto fortalecerán sus habilidades en STEM y aprenderán a utilizar la Inteligencia Artificial de manera responsable, siempre con un enfoque en la sostenibilidad ambiental.

