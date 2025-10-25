Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 14:42
    Chihuahua hace historia en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Por primera vez, artesanas rarámuri logran posicionar al estado entre los máximos galardonados del certamen nacional.

    Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch), celebra la destacada participación de artesanas rarámuri en la L Edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025, donde por primera vez el estado obtuvo múltiples reconocimientos.

    Con el objetivo de respaldar el talento de las artesanas chihuahuenses, las piezas fueron enviadas el pasado 5 de septiembre por el Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch) para su participación en el certamen.

    Tras la deliberación del jurado, realizada el 22 de septiembre de 2025, se anunció que cinco artesanas rarámuri de Chihuahua resultaron ganadoras, hecho histórico al ser la primera ocasión en que el estado obtiene reconocimientos en diversas categorías ante entidades con gran tradición artesanal, como Chiapas y Oaxaca.

    Entre las galardonadas destaca María Serafina Rico José, originaria de Baquiriachi, Carichí, quien obtuvo el Galardón Presidencial, el máximo reconocimiento del certamen, con un premio de 127 mil pesos por su pieza “Guare con tapa” elaborada en palma tejida.

    Asimismo, Diana Lucinda Largo Sitanachi, de Rejogochi, Guachochi, recibió el Premio Especial a la Mejor Obra de Innovación con Tradición, con un monto de 42 mil pesos gracias a su tapete de lana artesanal tejido en telar de cintura con tintes naturales, pieza que combina técnicas ancestrales con un diseño contemporáneo.

    Por su parte, Griselda Crucita Chacarito Mendoza, de Guicorachi, Bocoyna, obtuvo el primer lugar en la categoría de Textiles, subcategoría Trajes tradicionales completos, con un premio de 25mil pesos por su obra titulada “Vestido Muki”, compuesta por falda, blusa y chal o jorongo confeccionados en tela de algodón, acompañados de una faja de estambre tejida en telar de cintura.

    En la categoría de Instrumentos musicales, Juana Valenzuela Quintero, de San Alonso, Urique, logró el segundo lugar, con un premio de 20 mil pesos por su pieza Chanebares o Chayewares, elaborados con capullos de mariposas cosidos en tela que se atan a los pies para danzar en festividades tradicionales.

    Finalmente, Martha Rosa Sebastián Sobrino, originaria de Gonogochi, Bocoyna, obtuvo el segundo lugar en la categoría de Talabartería.

    Aunque el jurado había declarado el premio desierto, la calidad y maestría de su obra motivaron que se le asignara este reconocimiento.

    Su pieza, una vajilla de barro con pintura tradicional, fue moldeada y decorada con engobes, resaltando la precisión técnica y el valor estético de su trabajo.

    Este logro marca un hito sin precedentes para el arte popular de Chihuahua, demostrando la riqueza cultural, creatividad y maestría técnica de las mujeres rarámuri que preservan y reinventan las tradiciones de su pueblo.

    Más como esto

