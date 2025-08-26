Chihuahua fortalece su cultura de conciliación laboral con nuevo convenio

Publicidad - LB2 -

En un esfuerzo por mejorar la conciliación laboral en el estado, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua (Cclchih).

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .– Este evento, que se realizó en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), fue testigo de la firma de un convenio con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), sección Chihuahua. La iniciativa busca reforzar la formación profesional en el ámbito laboral y consolidar la cultura de conciliación en la región.

El convenio firmado permitirá que los colaboradores del Cclchih y los profesionales vinculados a ANADE participen en el programa “Técnicas de Conciliación Laboral”. Este programa está diseñado para desarrollar habilidades que permitan a los participantes abordar de manera eficaz los conflictos que puedan surgir en los centros de trabajo que asesoran. La capacitación se enfocará en brindar herramientas prácticas y teóricas que faciliten la resolución de disputas laborales.

- Publicidad - HP1

Además de la formación específica, la alianza contempla la realización de foros, talleres y actividades académicas conjuntas. Estas iniciativas están orientadas a crear un espacio de aprendizaje y un intercambio de experiencias entre los profesionales del derecho laboral y los conciliadores. El objetivo es fortalecer una práctica conciliadora más sólida, técnica y profesionalizada, que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.

Durante la firma del convenio, estuvieron presentes importantes figuras del ámbito laboral en el estado. Diódoro Siller, titular de la STPS, Fausto Barraza Arvizu, director general del Cclchih, y Alfredo Issa Holguín, representante legal de ANADE Chihuahua, destacaron la importancia de esta colaboración. Su participación subraya el compromiso de las instituciones por trabajar de manera conjunta en pro de la paz laboral.

Este convenio no solo es un paso hacia la mejora de la conciliación laboral, sino que también reafirma el compromiso de Chihuahua por construir instituciones sólidas. Al promover la confianza entre trabajadores y empleadores, se busca generar un entorno propicio para el desarrollo económico de la entidad. La conciliación laboral se presenta como una herramienta clave para alcanzar estos objetivos.

Con la implementación de este convenio, se espera que Chihuahua se posicione como un referente en la promoción de la cultura de la conciliación laboral en México. La colaboración entre el Cclchih y ANADE es un ejemplo de cómo las instituciones pueden trabajar en conjunto para mejorar las condiciones laborales y fomentar un clima de paz y confianza en el ámbito laboral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.