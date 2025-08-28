Chihuahua destaca en cumbre internacional sobre seguridad hídrica en San Antonio

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), participó en la Cumbre del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank Summit 2025), que tuvo lugar en San Antonio, Texas. Este evento se centró en la seguridad hídrica, un tema crítico para la entidad, que enfrenta desafíos significativos en la gestión del agua.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante la cumbre, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, presentó una conversación magistral titulada “El elemento vital de la agricultura: un diálogo sobre políticas hídricas”. En esta charla, se expuso la estrategia denominada “Uso Regenerativo del Agua para Riego en el Estado de Chihuahua”, la cual tiene como objetivo principal proteger los acuíferos y mejorar la productividad agrícola mediante el reúso responsable de aguas residuales.

Chihuahua se encuentra en una situación crítica en términos de recursos hídricos, con 38 de sus 61 acuíferos en condiciones de sobreexplotación. Para abordar esta crisis, la administración estatal está implementando proyectos estratégicos, que incluyen la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en diversas localidades, como Parral, Cuauhtémoc, Guachochi y Guerrero. Estas iniciativas son fundamentales para garantizar un suministro sostenible de agua en la región.

Además, se están llevando a cabo esfuerzos para establecer reservorios en Ciudad Juárez, lo que contribuirá a la gestión eficiente del agua. Mata Carrasco también destacó que Chihuahua es pionera a nivel nacional en la emisión del primer título de concesión estatal para el uso de agua residual tratada en Tabalaopa, un modelo innovador que permitirá liberar recursos hídricos de primer uso para consumo humano.

La iniciativa de irrigación regenerativa presentada en la cumbre ha sido reconocida a nivel internacional, al ser ganadora de la primera edición del Heineken Water Challenge 2025. Este reconocimiento refuerza el compromiso de Chihuahua con la innovación en la gestión del agua y la sostenibilidad.

El NADBank Summit 2025, que se celebró bajo el lema “Inversión en infraestructura: detonante de la prosperidad de la región fronteriza México – EE.UU.”, reunió a autoridades, inversionistas y expertos en temas de agua, energía y movilidad de ambos países. La participación de Chihuahua en este evento subraya su papel como líder en la gestión integral del agua, con una visión que combina la sustentabilidad, la justicia social y el desarrollo económico en la región.

