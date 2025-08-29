Chihuahua Day destaca las ventajas competitivas del estado ante empresarios

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), llevó a cabo la segunda edición de “Chihuahua Day” en la Ciudad de México. Este evento tiene como objetivo mostrar a líderes empresariales las ventajas competitivas que ofrece la entidad, consolidándose como un destino atractivo para la inversión.

Ciudad de México (ADN/Staff) .- Durante el foro, las autoridades estatales subrayaron que Chihuahua se ha posicionado como un líder en sectores clave como la manufactura, la innovación, la inteligencia artificial y las exportaciones. Estos sectores son fundamentales para el crecimiento económico del estado y representan oportunidades significativas para los inversionistas.

El evento fue encabezado por Ulises Fernández Gamboa, titular de SIDE; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública; y Fausto Barraza, director general del Centro de Conciliación Laboral. Los funcionarios presentaron los ejes de innovación y desarrollo que están impulsando, así como un entorno laboral favorable y las medidas de seguridad pública implementadas en la región. Estas acciones han permitido generar certidumbre jurídica y competitividad en el estado.

Chihuahua Day reunió a más de 50 CEO’s y vicepresidentes de compañías de diversos sectores, incluyendo automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, electrónicos, tecnológicos y energéticos. La participación de clústeres y cámaras empresariales, así como de empresas chihuahuenses, facilitó un espacio estratégico para el networking y la vinculación entre líderes estatales y nacionales.

La gobernadora Maru Campos ha sido una firme impulsora de este tipo de iniciativas, apostando por una política de acompañamiento cercano con las empresas. Su objetivo es garantizar las condiciones necesarias para fortalecer el crecimiento empresarial, lo que a su vez beneficia a la población chihuahuense.

El éxito de Chihuahua Day refleja el compromiso del gobierno estatal por promover un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico, consolidando a Chihuahua como un referente en el mapa empresarial nacional.

