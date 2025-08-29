Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 29, 2025 | 12:46
    InicioEstado

    Chihuahua Day destaca las ventajas competitivas del estado ante empresarios

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), llevó a cabo la segunda edición de “Chihuahua Day” en la Ciudad de México. Este evento tiene como objetivo mostrar a líderes empresariales las ventajas competitivas que ofrece la entidad, consolidándose como un destino atractivo para la inversión.

    Ciudad de México (ADN/Staff) .- Durante el foro, las autoridades estatales subrayaron que Chihuahua se ha posicionado como un líder en sectores clave como la manufactura, la innovación, la inteligencia artificial y las exportaciones. Estos sectores son fundamentales para el crecimiento económico del estado y representan oportunidades significativas para los inversionistas.

    El evento fue encabezado por Ulises Fernández Gamboa, titular de SIDE; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública; y Fausto Barraza, director general del Centro de Conciliación Laboral. Los funcionarios presentaron los ejes de innovación y desarrollo que están impulsando, así como un entorno laboral favorable y las medidas de seguridad pública implementadas en la región. Estas acciones han permitido generar certidumbre jurídica y competitividad en el estado.

    - Publicidad - HP1

    Chihuahua Day reunió a más de 50 CEO’s y vicepresidentes de compañías de diversos sectores, incluyendo automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, electrónicos, tecnológicos y energéticos. La participación de clústeres y cámaras empresariales, así como de empresas chihuahuenses, facilitó un espacio estratégico para el networking y la vinculación entre líderes estatales y nacionales.

    La gobernadora Maru Campos ha sido una firme impulsora de este tipo de iniciativas, apostando por una política de acompañamiento cercano con las empresas. Su objetivo es garantizar las condiciones necesarias para fortalecer el crecimiento empresarial, lo que a su vez beneficia a la población chihuahuense.

    El éxito de Chihuahua Day refleja el compromiso del gobierno estatal por promover un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico, consolidando a Chihuahua como un referente en el mapa empresarial nacional.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    01:17:01
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ¡Viernes candente en Ciudad Juárez!...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Vacunación contra el sarampión: macrocentros en Juárez garantizan regreso seguro a clases

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Salud, ha...
    Estado

    Chihuahua lidera la innovación educativa con el programa Reto Marte

    El estado de Chihuahua se convertirá en pionero en México con la implementación del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.