Chihuahua celebra el Festival Internacional de Turismo de Aventura 2025

Publicidad - LB2 -

El Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025 se llevará a cabo este fin de semana, invitando a la ciudadanía a disfrutar de tres emocionantes eventos. Estas actividades están diseñadas para los entusiastas del off road, el ciclismo de montaña y el tiro con arco, y se anticipa la participación de competidores tanto locales como de diversas regiones del sur de Estados Unidos.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La primera actividad, “Ruta de la Manzana, Ruta con Causa”, se desarrollará del 21 al 24 de agosto en el municipio de Guerrero. Este recorrido reunirá a más de 300 “off roaders” que enfrentarán retos técnicos a lo largo de un trayecto que no solo promete adrenalina, sino que también tiene un fin altruista.

- Publicidad - HP1

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados al Refugio Papigochi A.C., una organización que brinda apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, lo que añade un componente solidario a la competencia.

El 24 de agosto, el municipio de Madera será el escenario de la competencia de ciclismo de montaña “Chinaca Adventure”. Este evento se llevará a cabo en el complejo turístico Los Viveros y contará con la participación de más de 400 ciclistas provenientes de todo el estado y de entidades vecinas.

Los participantes podrán elegir entre circuitos de 60, 40 y 20 kilómetros, que ofrecerán vistas espectaculares de la Sierra Madre Occidental, con altitudes que superan los 2,700 metros sobre el nivel del mar.

Ese mismo día, en la ciudad de Chihuahua, se realizará el “Torneo Centauros” de tiro con arco en las Granjas Universitarias. Este torneo se desarrollará en modalidad 3D, donde los arqueros competirán contra dianas que simulan animales a escala real en un entorno natural.

Esta competencia forma parte del campeonato estatal “Grand Slam Chihuahua 3D” y se espera que reúna a arqueros de todo el estado, incluyendo categorías infantiles, lo que busca fomentar el interés por este deporte en las nuevas generaciones.

Los tres eventos programados son parte de la agenda oficial del FITA Chihuahua 2025, que tiene como objetivo impulsar el turismo de aventura y de naturaleza en el estado. Además, se espera que estos eventos contribuyan a la promoción de destinos turísticos y a la generación de derrama económica en la región, beneficiando a las comunidades locales.

El Festival Internacional de Turismo de Aventura se presenta como una oportunidad única para disfrutar de la belleza natural de Chihuahua, al tiempo que se fomenta la convivencia y el deporte en un ambiente de camaradería.

La participación activa de los ciudadanos y visitantes será clave para el éxito de estas actividades, que buscan consolidar a Chihuahua como un destino atractivo para los amantes de la aventura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.