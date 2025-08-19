Chihuahua busca modernizar la regulación de la venta de bebidas alcohólicas

Publicidad - LB2 -

Se llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica para el análisis y construcción de una nueva Ley para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Chihuahua. Esta iniciativa, promovida por el diputado Carlos Olson, tiene como objetivo modernizar la regulación que rige la venta de estas bebidas, buscando crear un marco legal más claro y accesible para los micro y pequeños empresarios del sector.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Uno de los principales problemas que enfrenta este grupo es la complejidad de los trámites y los costos asociados, que a menudo superan su inversión inicial. La nueva legislación propuesta busca simplificar estos procesos para facilitar la participación de estos emprendedores en el mercado. Entre los puntos destacados de la propuesta se encuentra la creación de una plataforma digital que permitirá realizar los trámites de licencias y permisos de manera ágil y transparente.

Además, se plantea el uso de Códigos QR para validar licencias, lo que podría reducir significativamente los tiempos de revisión y aumentar la eficiencia en la regulación. La propuesta también incluye la clasificación de licencias en cinco tipos (A1, A2, B1, B2 y C), según el tipo de bebida y la modalidad de consumo, lo que permitirá establecer costos proporcionales al tipo de producto y evitar que los pequeños negocios enfrenten tarifas diseñadas para grandes cadenas comerciales.

Otro aspecto relevante de la propuesta es la definición de reglas claras para prevenir el consumo nocivo de alcohol y proteger la salud pública. Esta clasificación busca diferenciar entre bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, asegurando que las regulaciones se adapten a las características específicas de cada producto.

La instalación de la Mesa Técnica reunió a representantes de diversos sectores y niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, y la Comisión de la Industria de Vinos y Licores, entre otros. También participaron productores locales de Sotol, miembros de la academia como la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como especialistas en producción de alcohol.

Con la creación de este espacio de diálogo técnico y plural, se espera que la nueva legislación no solo regule de manera justa y proporcional, sino que también impulse la actividad económica local y contribuya a la protección de la salud pública en el estado de Chihuahua. La colaboración entre los distintos actores involucrados será clave para el éxito de esta iniciativa que busca modernizar la regulación de la venta de bebidas alcohólicas.

