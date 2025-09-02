Chihuahua busca mejorar la calidad de sus servicios energéticos con certificación ISO

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), ha iniciado el proceso para que la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE) obtenga la certificación ISO 9001.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Esta iniciativa busca garantizar la excelencia en los procesos administrativos y operativos de la agencia, así como fomentar la innovación y la calidad en los servicios públicos que ofrece.

La reunión protocolaria para dar inicio a este proceso fue encabezada por Ulises Fernández, titular de la SIDE. Durante el encuentro, Fernández destacó el compromiso de la administración estatal para implementar estándares de calidad que generen confianza tanto en la ciudadanía como en los sectores productivos.

La certificación ISO 9001 es reconocida a nivel internacional y establece parámetros que aseguran la calidad en los procesos de gestión.

Luis Carlos Hernández, director general de la AEDE, presentó la hoja de ruta que se seguirá para alcanzar la certificación. Este plan incluye varias etapas que abarcan desde la planeación hasta la implementación, evaluación y mejora continua.

Cada una de estas fases es crucial para cumplir con los estándares internacionales de gestión de calidad, lo que permitirá a la AEDE ofrecer servicios más eficientes y confiables.

El proceso de certificación cuenta con el respaldo del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), que se encargará de realizar la auditoría técnica necesaria y ofrecer acompañamiento especializado.

Este apoyo es fundamental para asegurar que la AEDE cumpla con los requisitos exigidos para obtener la acreditación ISO 9001, lo que representa un avance significativo en la profesionalización de sus procesos.

Sergio Mancinas, director general del Inadet, enfatizó la importancia de la colaboración entre distintas dependencias del gobierno. El trabajo conjunto es considerado un factor clave para el éxito de este proyecto, que no solo beneficiará a la AEDE, sino que también impactará positivamente en el desarrollo energético de Chihuahua.

La obtención de la certificación ISO 9001 es un paso decisivo para la AEDE, ya que permitirá consolidar prácticas de clase mundial en el diseño y ejecución de proyectos energéticos estratégicos.

Este esfuerzo se alinea con la visión del gobierno estatal de promover un desarrollo sostenible y de calidad en el sector energético, contribuyendo así al bienestar de la población chihuahuense.

