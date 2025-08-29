Chihuahua avanza hacia un Gobierno Digital con un seminario innovador

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación de Política Digital, ha llevado a cabo con éxito el seminario titulado “Un Gobierno Inteligente para la Transformación Digital”.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Este evento se ha convertido en un pilar fundamental para fomentar la innovación y la modernización en la administración pública del estado.

La iniciativa responde al compromiso de la gobernadora Maru Campos de establecer un Gobierno más cercano y centrado en las necesidades de la ciudadanía.

- Publicidad - HP1

El seminario reunió a un variado grupo de especialistas, representantes de la iniciativa privada y miembros de la comunidad tecnológica, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en el ámbito de la transformación digital.

Walter Ignacio Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital, enfatizó la importancia de la tecnología y la visión a futuro para el desarrollo de Chihuahua y México.

“Nuestra Gobernadora nos ha encomendado un reto enorme, hacer de Chihuahua un referente nacional de Gobierno Digital y estamos avanzando con decisión”, declaró durante su intervención.

A lo largo de la jornada, se llevaron a cabo 7 conferencias y 2 paneles que abordaron temas cruciales como la gobernabilidad, la Ley de Gobierno Digital, la inteligencia artificial y el cómputo cuántico.

Estos temas son esenciales para entender cómo la tecnología puede mejorar la administración pública y proporcionar servicios más eficientes a la ciudadanía.

Además, se compartieron experiencias exitosas de otros estados, lo que permitió a los asistentes aprender de las mejores prácticas en el ámbito digital.

La participación de aliados estratégicos como CS-DOCS, SEGURIDATA y ANADIC Chihuahua fue fundamental para la realización del evento. Su colaboración demuestra la importancia de unir esfuerzos entre el sector público y privado para lograr una transformación digital efectiva.

La sinergia entre estos actores es clave para impulsar la innovación en la administración pública y garantizar un Gobierno más eficiente y accesible.

El seminario concluyó con la asistencia de 120 participantes, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar y discutir sobre las propuestas presentadas por los ponentes.

Este tipo de eventos no solo promueven el intercambio de ideas, sino que también fortalecen la red de colaboración entre diferentes sectores, lo que es esencial para el avance hacia un Gobierno Digital.

En resumen, el seminario “Un Gobierno Inteligente para la Transformación Digital” marca un paso significativo en la estrategia del Gobierno del Estado de Chihuahua para modernizar su administración pública.

Con la visión de la gobernadora Maru Campos y el compromiso de los especialistas y aliados, se espera que Chihuahua se consolide como un referente en la implementación de tecnologías digitales en el ámbito gubernamental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.