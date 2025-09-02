Certifica la SFP a servidores públicos para fortalecer la transparencia y la ética

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido recientemente las Cédulas de Acreditación de Estándares de Competencia Laboral, otorgadas por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH). Este reconocimiento posiciona a la SFP como una dependencia clave en la certificación de servidores públicos, enfocándose en áreas que refuercen la legalidad, la transparencia y la atención a la ciudadanía.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Los estándares acreditados abarcan temas cruciales como la prevención de la corrupción, la integridad en el desempeño, la atención directa a la ciudadanía y la evaluación de competencias profesionales. Con estas certificaciones, la SFP busca asegurar que los servidores públicos cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera responsable y ética.

Este avance no solo tiene implicaciones para los servidores públicos, sino que también se traduce en un fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos chihuahuenses hacia sus instituciones. La SFP se compromete a garantizar que los procesos internos de la administración pública sean más eficientes y accesibles, promoviendo una relación más cercana con la sociedad.

Además, la Secretaría de la Función Pública reafirma su papel como promotora de un gobierno íntegro, donde la profesionalización de los servidores públicos es fundamental para prevenir la corrupción. Este enfoque es esencial para asegurar un manejo responsable de los recursos públicos, lo que a su vez contribuye a una administración más transparente y comprometida.

La implementación de estos estándares de competencia laboral es un paso significativo hacia la mejora continua de la administración pública en Chihuahua. La SFP se posiciona así como un actor clave en la transformación de la cultura gubernamental, incentivando la ética y la responsabilidad en el servicio público.

Finalmente, la SFP invita a los servidores públicos a participar activamente en estos procesos de certificación, con el objetivo de elevar la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía y fomentar un ambiente de confianza y colaboración entre el gobierno y la sociedad.

