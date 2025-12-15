Cerrará Morena 2025 con 300 mil nuevos afiliados en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Dirigencia estatal reporta que la meta de afiliación fue superada en más del 20 por ciento

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concluirá 2025 con alrededor de 300 mil nuevos afiliados en Chihuahua, cifra que supera en más del 20 por ciento la meta originalmente planteada, de acuerdo con información de la dirigencia estatal del partido.

La presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, explicó que a inicios de año se estableció como objetivo nacional alcanzar 10 millones de militantes registrados ante el INE, de los cuales 259 mil correspondían a la meta estatal, misma que fue rebasada con aproximadamente 40 mil afiliaciones adicionales.

“El objetivo fue rebasado, tanto a nivel nacional como en Chihuahua”.

- Publicidad - HP1

La dirigente partidista afirmó que este crecimiento refleja el respaldo ciudadano al proyecto político del partido en la entidad, particularmente en un contexto de consolidación territorial y organización interna.

“Estamos contentos porque la gente nos ha dado un gran respaldo”.

Granados informó que el proceso de afiliación se mantiene abierto y que durante 2026 se llevará a cabo la entrega de credenciales a las y los nuevos militantes que se incorporaron al padrón.

Como parte del fortalecimiento orgánico del partido, detalló que también se avanzó en la conformación de comités seccionales, con un progreso superior al 75 por ciento en el estado, lo que representa más de 2 mil 500 comités integrados, de un total aproximado de 3 mil 200 secciones electorales en Chihuahua.

La dirigencia estatal señaló que estos avances forman parte de la estrategia de organización territorial de Morena rumbo a los próximos procesos políticos y electorales.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.