Celebran la 33ª Reunión Anual del Conasa

En el evento inaugural, el titular de la SDR destacó que este tema es una prioridad en la política agropecuaria de la entidad, al ser un pilar para la seguridad alimentaria.

Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), refrendó el compromiso de continuar con acciones para garantizar la sanidad y la competitividad del sector pecuario en Chihuahua, durante la inauguración de la 33ª Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (Conasa).

El titular de la dependencia, Mauro Parada, destacó en su mensaje de apertura que, por instrucción de la gobernadora Maru Campos, el tema de la sanidad animal es una prioridad dentro de la política agropecuaria de la entidad, al ser un pilar fundamental para la producción, el comercio y la seguridad alimentaria.

“La gobernadora Maru Campos nos ha instruido fortalecer los organismos y las capacidades técnicas del sector, para ofrecer herramientas que impulsen el desarrollo de los productores. La sanidad es un bien público, y en Chihuahua hemos hecho una inversión histórica para mantener los estatus privilegiados que hoy nos distinguen”, dijo.

Señaló que durante la actual administración se han ejercido más de 200 millones de pesos (mdp) en coordinación con los Comités de Sanidad Pecuaria, Vegetal y Acuícola, organismos federales y productores, y que tan solo este año se destinaron 79 mdp a campañas de sanidad e inocuidad, de los cuales 55 fueron para el sector pecuario.

Gracias a estos esfuerzos, subrayó, Chihuahua mantiene estatus sanitarios de excelencia, con una reducción sostenida en enfermedades como tuberculosis y brucelosis bovina, además de conservar el reconocimiento internacional de libre de fiebre porcina clásica e influenza aviar.

“Estos resultados no son casualidad, son reflejo del trabajo constante, técnico y coordinado entre todos los niveles de gobierno y los productores del campo. Nuestro compromiso es seguir garantizando que los alimentos producidos en Chihuahua sean seguros y puedan llegar a cualquier mesa del país y del mundo”, enfatizó.

Parada reconoció además la labor de los especialistas, veterinarios e inspectores, que día a día trabajan por la salud animal y el bienestar del hato ganadero chihuahuense.

Durante la ceremonia, celebrada en la capital del estado, el director General de Salud Animal y presidente de la Junta Directiva del Conasa, Gabriel Ayala, resaltó que el trabajo voluntario y técnico de los especialistas, ha posicionado a México como un país privilegiado en materia zoosanitaria.

“La sanidad animal no es sólo una función técnica, es una responsabilidad estratégica y compartida que sustenta la seguridad alimentaria, la productividad ganadera y la confianza de los consumidores”, afirmó.

La 33ª Reunión Anual del Conasa, realizada bajo el lema “Enfermedades reemergentes, viejas amenazas y nuevas estrategias para una salud”, reúne a más de 1,000 participantes entre especialistas, productores, académicos, autoridades y representantes del sector pecuario.

Durante tres días se desarrollarán conferencias, paneles y reuniones de los 22 comités técnicos que integran el Consejo, donde se analizarán los principales retos sanitarios del país.

El evento cuenta además con una exposición comercial en la que productores agroindustriales chihuahuenses, apoyados por la Secretaría de Desarrollo Rural, presentan productos de valor agregado.

