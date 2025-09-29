Celebran en Palacio de Gobierno la reunión semanal de la Mesa de Seguridad

Publicidad - LB2 -

Este lunes se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, la reunión ordinaria de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que fue presidida por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, en representación de la gobernadora Maru Campos.

Chihuahua, Chih .- Durante el encuentro mandos de corporaciones de los tres niveles de Gobierno acordaron reforzar las operaciones y el trabajo conjunto, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad.

En la sesión participaron autoridades estatales, federales y militares, quienes revisaron los avances de la última semana en materia de prevención del delito, atención a personas en situación de movilidad y el trabajo de contención del sarampión.

El fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, presentaron avances y reportes de detenciones, en los cuales destacaron la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, para mantener la seguridad en el estado.

A la sesión asistieron también el comandante de la 5/a Zona Militar, Alberto Miguel Rodríguez; el comandante de la 42/a Zona Militar, Alejandro Gutiérrez y Néstor Montes de Oca Cruz, subdelegado estatal de la Fiscalía General de la República.

Además del representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; Alejandro Rivas Salgado, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua y la delegada para Programas de Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar, Mayra Guadalupe Chávez.

