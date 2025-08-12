Celebran el Mes del Adulto Mayor en Ascensión

Publicidad - LB2 -

En el marco del Mes del Adulto Mayor, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), realizó una jornada de apoyo social en el municipio de Ascensión que incluyó la entrega de despensas del programa NutriChihuahua y kits de bienvenida para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Ascención, Chih .- El Mes del Adulto Mayor es una oportunidad para reconocer la trayectoria, sabiduría y aportaciones de quienes han construido nuestras comunidades, así como para reforzar políticas públicas que garanticen su bienestar, salud y calidad de vida.

Durante agosto se desarrollarán actividades, entregas y programas en todos los municipios para atender de forma prioritaria a este sector.

En esta jornada, se entregaron 360 despensas como parte del programa insignia NutriChihuahua, que benefició a 110 personas adultas mayores y 70 personas con discapacidad.

Este apoyo asegura el acceso a una alimentación básica y nutritiva, contribuyendo a la salud y calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Asimismo, se distribuyeron kits de bienvenida a 40 mujeres embarazadas, que incluyen insumos de higiene, pañales y la participación en el taller “Nuevas Maternidades”, una iniciativa que refuerza el cuidado materno-infantil y otorga herramientas prácticas para una crianza saludable y segura.

La subsecretaria de DHyBC Austria Galindo, resaltó: “Hoy iniciamos una gira en los municipios del norte del estado, estamos entregando distintos apoyos en el programa NutriChihuahua, vamos a apoyar a nuestros adultos mayores y a personas con discapacidad, también con un kit de bienvenida para las mamás que acaban de tener a su bebé o que están por tener a su bebé.

Con acciones como estas, NutriChihuahua se consolida como el programa alimentario más grande y representativo de la SDHyBC, y junto con las actividades del Mes del Adulto Mayor, fortalece el compromiso de Gobierno del Estado con una política social cercana, humana y efectiva.

