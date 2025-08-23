Celebra Movimiento Ciudadano jornada de capacitación para mujeres juarenses

Publicidad - LB2 -

Con el firme compromiso de fortalecer el liderazgo femenino y abrir más espacios para las mujeres en la vida pública, Movimiento Ciudadano llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a mujeres juarenses, consolidándose como la fuerza que impulsa su talento, voz y participación en la transformación de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .– Durante el evento se realizaron talleres y conferencias orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación política, defensa de derechos y organización comunitaria. Las participantes coincidieron en que esta jornada representa una plataforma para visibilizar la fuerza de las mujeres de Juárez y convertirla en motor de cambio.

“Las mujeres son la fuerza que sostiene a las familias y a la comunidad. Por eso hoy refrendamos nuestro compromiso de brindar herramientas, de fortalecer sus capacidades y su talento. Movimiento Ciudadano es la Fuerza de las Mujeres”, declaró Francisco Sánchez, coordinador estatal de esta fuerza política.

- Publicidad - HP1

Esta iniciativa forma parte de una agenda permanente de formación y empoderamiento, con el objetivo de que cada vez más mujeres juarenses y de todas las regiones del estado puedan participar activamente en la toma de decisiones, impulsar proyectos sociales y liderar causas que fortalezcan a la comunidad.

Con esta jornada, Movimiento Ciudadano reafirma que las mujeres son la base de la Fuerza Naranja y que su participación es indispensable para construir una Ciudad Juárez más justa, próspera y con igualdad de oportunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.