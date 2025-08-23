Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 23, 2025 | 14:13
    InicioEstado

    Celebra Movimiento Ciudadano jornada de capacitación para mujeres juarenses

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el firme compromiso de fortalecer el liderazgo femenino y abrir más espacios para las mujeres en la vida pública, Movimiento Ciudadano llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a mujeres juarenses, consolidándose como la fuerza que impulsa su talento, voz y participación en la transformación de la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .– Durante el evento se realizaron talleres y conferencias orientadas al desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación política, defensa de derechos y organización comunitaria. Las participantes coincidieron en que esta jornada representa una plataforma para visibilizar la fuerza de las mujeres de Juárez y convertirla en motor de cambio.

    “Las mujeres son la fuerza que sostiene a las familias y a la comunidad. Por eso hoy refrendamos nuestro compromiso de brindar herramientas, de fortalecer sus capacidades y su talento. Movimiento Ciudadano es la Fuerza de las Mujeres”, declaró Francisco Sánchez, coordinador estatal de esta fuerza política.

    - Publicidad - HP1

    Esta iniciativa forma parte de una agenda permanente de formación y empoderamiento, con el objetivo de que cada vez más mujeres juarenses y de todas las regiones del estado puedan participar activamente en la toma de decisiones, impulsar proyectos sociales y liderar causas que fortalezcan a la comunidad.

    Con esta jornada, Movimiento Ciudadano reafirma que las mujeres son la base de la Fuerza Naranja y que su participación es indispensable para construir una Ciudad Juárez más justa, próspera y con igualdad de oportunidades.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se gradúan jóvenes del Programa Desafío Modelo de Formación Juvenili

    El director de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodriguez Giner, acudió a la ceremonia de...
    Juárez / El Paso

    Asisten jóvenes y niños a conversatorio con tenor José Luis Ordóñez

    Este día se llevó a cabo un conversatorio, que contó con la presencia del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.