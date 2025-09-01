CECyTECH inicia ciclo escolar con nuevas carreras y un mensaje de innovación

Publicidad - LB2 -

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) ha dado inicio al ciclo escolar 2025-2026, beneficiando a más de 17 mil estudiantes en 52 planteles ubicados en 35 municipios. La ceremonia de apertura fue liderada por la directora general, Adriana Ruiz Ramírez, en el Plantel 20 Oriente de la ciudad de Chihuahua, marcando un hito significativo en la historia de la institución.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Durante su discurso, Ruiz Ramírez enfatizó que este ciclo escolar representa un punto de inflexión para el CECyTECH, ya que se introducen seis nuevas carreras técnicas que responden a las demandas actuales del mercado laboral. Las nuevas especialidades incluyen Inteligencia Artificial, Electromovilidad, Robótica, Ciberseguridad, Aeronáutica y Comercio Exterior. Con estas adiciones, el CECyTECH se posiciona como un referente en educación media superior a nivel nacional.

- Publicidad - HP1

La directora también aprovechó la ocasión para reconocer a dos estudiantes del Plantel 20, Gabriel Enrique Ojeda Carrillo y Luis Fernando Quintana Ríos, quienes recientemente se destacaron al obtener una medalla de oro en una competencia mundial de robótica en China. Este logro resalta el talento de los jóvenes chihuahuenses y su capacidad para competir en el ámbito internacional, sirviendo como un ejemplo de disciplina y dedicación.

“Hoy encendemos el motor del futuro porque hemos decidido avanzar e innovar”, declaró Ruiz Ramírez, subrayando la importancia de la actualización educativa y el compromiso de los docentes. La directora instó a los estudiantes a no solo enfocarse en sus estudios, sino también a soñar en grande y aprovechar las oportunidades que se les presentan.

Además, se anunció la apertura del turno vespertino en el Plantel 20 Oriente, lo que ha permitido un aumento significativo en la matrícula de nuevo ingreso, pasando de 140 a 362 estudiantes. Este incremento demuestra el interés de la comunidad por acceder a una educación de calidad y a las nuevas carreras que ofrece la institución.

Finalmente, Ruiz Ramírez agradeció el apoyo de la gobernadora Maru Campos, así como del secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez, y del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez. Su respaldo ha sido crucial para la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento del subsistema educativo en el estado, asegurando que más jóvenes tengan acceso a una formación técnica de vanguardia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.