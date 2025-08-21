Movil - LB1 -
    agosto 21, 2025
    Catean vivienda de Mujer Policía, esposa de presunto sicario

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    La intervención fue por órdenes de un juez luego de la aprehensión de dos sujetos por el asesinato de un masculino, hechos ocurridos la semana anterior en el interior de un restaurante.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, informó del cateo que se llevó a efecto en la vivienda de una agente de la policía, ubicada en la colonia Carlos Chavira.

    Mencionó que la intervención de los agentes de la Fiscalía fue en busca de evidencia en contra de dos sujetos que fueron detenidos por estar vinculados con un homicidio ocurrido la semana pasada en un restaurante.

    Se dijo que uno de los detenidos es esposo de la agente de la Secretaría de Seguridad Púbica Municipal, cuya identidad no se dio a conocer.

    La vivienda, localizada en la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, en la colonia Carlos Castillo Peraza, fue revisada por peritos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en busca de armas y otros indicios que puedan estar vinculados a actividades criminales.

    Uno de los detenidos es menor de edad, y de acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con varios homicidios en Ciudad Juárez.

    A raíz de estas detenciones, se ubicó el domicilio donde vive una mujer agente de la Secretaría de Seguridad Pública y esposa de uno de los detenidos.

    Del lugar, los peritos extrajeron cuatro bolsas de evidencia, y de manera extraoficial se comentó que son armas de fuego pertenecientes a algún cartel.

    Loya explicó que la orden judicial se había solicitado desde días atrás, pero apenas fue concedida por la autoridad competente, lo que permitió el ingreso legal al inmueble.

    “Es muy importante cuidar el marco jurídico para que estas acciones no terminen invalidándose por un tecnicismo legal. Queremos hacer las cosas bien, llevar a los responsables ante la justicia y que paguen su deuda con la sociedad”, señaló.

    El funcionario destacó que los dos detenidos, el menor de edad y el esposo de la mujer Policía, fueron vinculados a diversos homicidios mediante el uso de la plataforma de inteligencia artificial Centinela, y que la información recabada ya está en poder de la Fiscalía para robustecer las carpetas de investigación.

