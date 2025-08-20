Capacitan a educadores de Chihuahua en resolución de conflictos y mediación

Publicidad - LB2 -

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua ha llevado a cabo la entrega de constancias del Diplomado de Formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Este programa educativo fue diseñado para capacitar a 73 miembros del sector educativo de las ciudades de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de fortalecer sus habilidades en mediación y resolución de conflictos.

La capacitación, que se desarrolló a lo largo de 120 horas distribuidas en 12 semanas, fue impartida por personal del Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa (IJA).

Durante este tiempo, los participantes asistieron a 11 módulos que abordaron temas como la mediación, la gestión emocional y las habilidades socioemocionales, esenciales para su labor en el ámbito educativo.

El Diplomado busca que los educadores se conviertan en mediadores y conciliadores dentro de sus instituciones, lo que les permitirá guiar a estudiantes, padres de familia y personal escolar en la resolución de conflictos de manera efectiva y constructiva.

Francisco Hugo Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), destacó la importancia de estas habilidades en la creación de un ambiente escolar más seguro y armonioso.

Durante la ceremonia de entrega de constancias, se hizo un reconocimiento especial a Ramón Antonio Arce Torres, un funcionario de la Dirección de Educación Secundaria y Superior de SEECH, quien falleció en mayo.

Su familia recibió una constancia post mortem en honor a su compromiso con la educación y la comunidad.

La magistrada presidenta del TSJE, Myriam Hernández Acosta, también dirigió unas palabras a los graduandos, resaltando su dedicación y el impacto positivo que su formación tendrá en la cultura de la paz en la sociedad.

Según Hernández Acosta, este esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial, el sector educativo y las organizaciones sindicales es un paso significativo hacia la mejora de la convivencia en las escuelas.

El Diplomado no solo representa un avance en la capacitación del personal educativo, sino que también establece un precedente en la promoción de la mediación y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar, lo que beneficiará a toda la comunidad educativa en el estado.

