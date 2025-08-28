Capacitación en educación inicial para mejorar la atención a la primera infancia

Publicidad - LB2 -

Los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), a través del Departamento de Educación Inicial, han dado inicio a un ciclo de capacitaciones enfocado en el “Apoyo 4” del Programa de Expansión de la Educación Inicial (PEEI) 2025. Este programa tiene como objetivo principal fortalecer las prácticas de los agentes educativos que trabajan con la primera infancia, dotándolos de conocimientos teóricos y prácticos sobre el desarrollo infantil temprano.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La capacitación está dirigida a un amplio espectro de profesionales, incluyendo encargadas de sala, asistentes, psicólogos, personal del área médica, trabajo social, así como supervisoras y directoras de los 12 Centros de Atención Infantil (CAI) Federalizados. Además, se ha extendido la invitación a agentes de Educación Indígena del modelo no escolarizado y personal de guarderías particulares del IMSS, Issste e Ichdii, así como a instituciones formadoras de docentes como el CAM y la Upnech, en sus unidades de Chihuahua y Juárez.

Uno de los ejes prioritarios de esta capacitación es proporcionar herramientas específicas para el acompañamiento y apoyo a niñas y niños que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Este enfoque busca no solo mejorar la atención educativa, sino también promover un entendimiento más profundo de las necesidades de estos infantes.

Además, se busca fortalecer la capacidad de los agentes educativos para establecer un diálogo efectivo con las familias. Esto es fundamental para promover prácticas de crianza sensible, que aseguren una continuidad en el desarrollo de los niños entre el hogar y los espacios educativos. La colaboración entre padres y educadores es esencial para crear un entorno de aprendizaje enriquecedor.

Las capacitaciones se llevarán a cabo a lo largo de tres sesiones, programadas del 27 al 29 de agosto. Durante estas sesiones, se abordarán diversas estrategias de acompañamiento e intervención, con el fin de elevar la calidad en la atención y potenciar el desarrollo integral de la primera infancia en el estado de Chihuahua.

Este esfuerzo por parte de SEECH es un paso significativo hacia la mejora de la educación inicial, asegurando que los agentes educativos estén mejor preparados para enfrentar los retos que presenta la atención a la primera infancia, y promoviendo un enfoque integral que beneficie a todos los niños en el estado.

