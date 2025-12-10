Buscará Secretaría de Salud alcanzar 80% de abasto de medicamentos en 2026

Publicidad - LB2 -

Gilberto Baeza presentó en el Congreso estatal el presupuesto propuesto por más de 9 mil 492 millones de pesos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de lograr un abasto sostenido de medicamentos superior al 80% durante el próximo año, el secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza Mendoza, compareció ante el Congreso del Estado para presentar la propuesta de presupuesto 2026 para su dependencia, estimado en 9 mil 492 millones 20 mil 846 pesos.

Durante su intervención, Baeza destacó que más de 734 millones de pesos estarían destinados exclusivamente a la compra de medicamentos y materiales de curación, un rubro que ha sido una demanda constante en clínicas y hospitales públicos del estado. El funcionario explicó que uno de los ejes prioritarios del próximo ejercicio fiscal será consolidar un sistema de salud más eficiente y accesible.

El presupuesto presentado por la Secretaría de Salud se distribuye en seis capítulos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y subsidios, bienes muebles e inmuebles, e inversión pública. Esta estructura, señaló el secretario, permitirá fortalecer áreas clave como atención médica, infraestructura hospitalaria, equipamiento y campañas preventivas.

En temas de salud pública y bienestar animal, Baeza Mendoza informó que se contempla la realización de 29 mil esterilizaciones caninas y felinas como medida para reducir la presencia de animales en situación de calle. Además, se prevén dos jornadas de vacunación antirrábica a lo largo del año, como parte de las acciones preventivas impulsadas desde la Secretaría.

La comparecencia ante el Congreso local contó con la presencia de diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, entre ellos Jorge Soto, América Aguilar, Saúl Mireles, Leticia Ortega, Jael Argüelles, Alma Portillo, Xóchitl Contreras, Octavio Borunda, Rosana Díaz, Arturo Medina, Ismael Pérez Pavía y Carla Rivas, quienes participaron con preguntas y observaciones respecto a la planeación presupuestal y sus alcances.

Durante el ejercicio legislativo se abordaron también aspectos relacionados con la distribución equitativa de los recursos en las diferentes regiones del estado, así como la necesidad de reforzar los servicios médicos en comunidades rurales, donde persisten rezagos en infraestructura y atención especializada.

El secretario Baeza reiteró que el compromiso institucional es trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para garantizar el acceso a medicamentos, tratamientos y atención oportuna, priorizando la transparencia en el ejercicio del gasto público y el impacto directo en la salud de las y los chihuahuenses.

