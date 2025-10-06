Buscan abogados de Duarte que se aclare situación de los bienes asegurados

Publicidad - LB2 -

El abogado del ex gobernador, Héctor Villasana, dijo que la visita del pasado fin de semana a la FGR, fue para conocer las causas penales y el estatus jurídico de los bienes asegurados al exmandatario

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El abogado de César Duarte Jáquez, ex gobernador del Estado, Héctor Villasana, informó que la defensa obtuvo información incompleta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de acudir a una audiencia en la Unidad Especializada en Delitos Relevantes derivada de juicios de amparo promovidos hace años por su defendido.

De acuerdo con la información confirmada por su defensa, Duarte asiste para que la autoridad federal dé cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada el 7 de mayo de 2025, dentro del juicio de amparo 180/2025-VI, resuelto por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

La resolución fue ratificada el 19 de junio de 2025 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el marco de la revisión incidental 162/2025, lo que abrió la puerta a que el exmandatario reclamara formalmente la devolución de su patrimonio.

Villasana dijo que la visita del pasado fin de semana a la FGR, fue para conocer las causas penales y el estatus jurídico de los bienes asegurados al exmandatario, así como el seguimiento de investigaciones que fueron turnadas por la Fiscalía de Chihuahua a la FGR durante la administración de Javier Corral y del exfiscal César Peniche.

“Corral y Peniche, antes de irse, mandaron investigaciones a la FGR para dificultar la defensa e hicieron un chile con queso que estamos tratando de aclarar”, declaró el abogado.

Según dijo, la defensa tuvo que promover diversos recursos y juicios de amparo para obtener una cita en la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de conocer las investigaciones y bienes asegurados que, hasta el momento, no les han sido plenamente informados.

De acuerdo con Villasana, la cita fue concedida tras un citatorio emitido el 19 de septiembre, por lo que solicitaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado autorización para acudir a la Ciudad de México.

El juez de control concedió el permiso con la condición de que el viaje fuera el mismo día y en compañía de dos agentes ministeriales.

El exgobernador viajó en vuelo comercial a las seis de la mañana junto a sus abogados, Héctor Villasana e Irvin Anchondo, y acudió a las oficinas de la FGR a las 10:30 horas, donde sostuvo una reunión con el Ministerio Público Federal.

La defensa no pudo revisar toda la documentación debido a la extensión de los expedientes y al tiempo limitado de estancia, pues debían regresar a Chihuahua antes de las siete de la tarde.

Villasana detalló que la FGR le dio acceso parcial a información digital de una carpeta abierta entre 2017 y 2018, pero no alcanzaron a conocer los bienes ni las causas penales que permanecen bajo resguardo federal.

“Precisamente queremos saber qué bienes están en resguardo o en aseguramiento por la Fiscalía General y cuáles tienen aquí en Chihuahua; esa es la información que estamos buscando”

Explicó que el tribunal local deberá autorizar nuevamente el traslado y espera que en esa ocasión les concedan al menos dos días para revisar la documentación completa.

