    agosto 13, 2025 | 18:11
    Busca SFP agilizar atención, servicios y trámites en Ciudad Juárez

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de construir un gobierno más eficiente y cercano, la Secretaría de la Función Pública (SFP) participó en la Tercera Reunión de Enlaces de Mejora Regulatoria del municipio de Juárez, en la cual se fortalecieron las estrategias para agilizar los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado.

    Ciudad Juárez , Chih .- En este encuentro se reunieron representantes de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria (Cemerch), y municipales, así como 26 enlaces de distintas dependencias, quienes, además intercambiaron experiencias.

    La SFP reafirmó su compromiso de eliminar barreras y facilitar los procesos administrativos, y destacó la importancia de la coordinación entre instituciones para lograr resultados tangibles.

    Durante la reunión, se brindaron herramientas y compartieron buenas prácticas para optimizar la atención ciudadana, enfocándose en la aplicación de la nueva Ley para la Eliminación de Trámites Burocráticos.

    Este trabajo conjunto busca que las dependencias municipales reduzcan tiempos, costos y requisitos, para generar un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

    Destacó que la mejora regulatoria no es solo una estrategia administrativa, sino una forma de garantizar que cada trámite sea claro, sencillo y útil para la ciudadanía.

