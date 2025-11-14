Busca Congreso aumentar franquicia aduanal para apoyar economía en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Diputada María Antonieta Pérez propone elevar el monto libre de impuestos en aduanas para residentes fronterizos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, informó que la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que evalúe la posibilidad de aumentar el monto de la franquicia aduanal para residentes fronterizos, como medida para fortalecer la economía de las familias de Ciudad Juárez.

Durante la reunión de la Comisión, celebrada el pasado 12 de noviembre, se acordó solicitar formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que revise los actuales topes permitidos para ingresar mercancías al país sin pago de impuestos. Actualmente, la franquicia para residentes de la franja fronteriza es de 150 dólares por persona, mientras que para quienes no residen en la frontera es de 300 dólares. En temporadas específicas, como las festividades decembrinas, este monto se eleva a 500 dólares.

Pérez Reyes subrayó que el exhorto busca que la autoridad hacendaria considere una actualización de estos montos de forma permanente o estacional, ya que el contexto económico actual permite mayor flexibilidad, derivado de la relativa estabilidad del tipo de cambio del peso frente al dólar. “Cualquier exención de impuestos en franquicias aduanales o en el monto de mercancías que se puedan importar a Ciudad Juárez es un apoyo directo a la economía de los juarenses”, afirmó.

La legisladora también resaltó el vínculo económico y comercial que existe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, donde miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, familiares o de consumo. Mencionó que muchos residentes adquieren en la ciudad vecina productos esenciales como alimentos, ropa o útiles escolares, por lo que el monto actual resulta limitado para quienes hacen compras regulares o aprovechan las temporadas de ofertas en el país vecino.

“El movimiento fronterizo no es lujo, es necesidad. Por eso estamos promoviendo este cambio. Lo que compran nuestras familias en El Paso muchas veces suple carencias del lado mexicano, y elevar la franquicia ayuda a disminuir la carga económica en momentos clave como diciembre”, señaló Pérez Reyes, al destacar la importancia de preparar la medida antes de que inicie el mayor flujo de connacionales durante las fiestas navideñas.

Finalmente, indicó que se espera que el exhorto aprobado en comisión sea presentado ante el Pleno del Congreso el próximo martes para su votación. En caso de ser avalado, será turnado a las autoridades federales correspondientes para su análisis. La diputada enfatizó que se mantendrá atenta al seguimiento de esta propuesta con el objetivo de que los cambios se reflejen lo más pronto posible en beneficio de la población fronteriza.

