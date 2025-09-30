Busca Argüelles salvar vidas con plazas comerciales cardioprotegidas

Publicidad - LB2 -

La iniciativa pretende proteger a las personas ante un paro cardíaco en lugares de alta concurrencia, actuando de manera rápida y eficaz durante los minutos cruciales.

Chihuahua, Chih .- Con el objetivo de salvar vidas y fortalecer la salud pública, la diputada Jael Argüelles Díaz presentó una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley Estatal de Salud, garantizando la instalación de espacios cardioprotegidos en plazas comerciales.

La propuesta busca que plazas comerciales de alta afluencia cuenten con personal capacitado en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y con desfibriladores externos automáticos (DEA) de acceso inmediato, para responder de manera rápida y eficaz ante emergencias cardíacas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, cobrando la vida de más de 18 millones de personas cada año. En México, solo en el primer trimestre de 2025, las cardiopatías causaron 51 mil 382 fallecimientos, lo que representa 1 de cada 4 muertes registradas en el país.

La legisladora Argüelles destacó que la muerte súbita cardiaca, que en muchos casos es la primera manifestación de una enfermedad del corazón, puede revertirse si se actúa en los primeros minutos. La RCP temprana y el uso de un DEA pueden aumentar la supervivencia del 22 hasta el 55 por ciento, y si la desfibrilación ocurre dentro de los primeros cinco minutos, las probabilidades de sobrevivir pueden alcanzar hasta el 75 por ciento.

Es por ello que la iniciativa plantea que las plazas comerciales con aforo superior a mil personas deberán capacitar al 25 por ciento de su personal en primeros auxilios, RCP y uso de DEA; que será obligatorio contar con al menos un desfibrilador de acceso rápido en cada plaza; y que quienes auxilien de buena fe en el uso del DEA quedarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa.

Varios estados del país, como Sonora, Coahuila, Yucatán y Jalisco, ya cuentan con legislación para promover espacios cardioprotegidos, mientras que Guanajuato avanza mediante programas específicos. Por ello, Argüelles Díaz destacó que Chihuahua debe sumarse, ya que las plazas comerciales concentran a miles de personas y muchos ataques cardiacos ocurren en estos espacios; habilitarlas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Finalmente, la diputada enfatizó que, con esta iniciativa, se busca dar un paso firme hacia la creación de una red estatal de espacios cardioprotegidos, avanzando en la protección de la salud y el bienestar de las y los chihuahuenses.

