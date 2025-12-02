Busca Alma Portillo fortalecer Hospital General de Parral con nuevo equipo médico

Publicidad - LB2 -

La diputada entregó pliego de necesidades al secretario de Salud, Gilberto Baeza.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, sostuvo una reunión con el secretario de Salud del estado, Gilberto Baeza Mendoza, con el objetivo de gestionar equipo médico e insumos esenciales para el Hospital General de Parral, en respuesta a peticiones hechas por personal médico, de enfermería y usuarios del nosocomio.

Durante el encuentro, realizado este 1 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, la legisladora entregó un pliego detallado con las principales necesidades del hospital, entre las que destacan una ambulancia equipada, videolaringoscopios, ventiladores mecánicos portátiles y monitores cardíacos. La falta de estos equipos ha limitado la capacidad de respuesta en situaciones críticas, según refirió Portillo.

El documento también incluye solicitudes para renovar e incrementar la sillería disponible tanto para familiares como para personal médico, así como la compra de camillas, soluciones, medicamentos y otros insumos generales indispensables para una atención digna y oportuna.

Alma Portillo señaló que las peticiones surgieron de un ejercicio previo de diálogo directo con médicos, enfermeros y usuarios del Hospital General de Parral, quienes expusieron las carencias operativas que afectan la calidad del servicio. En este sentido, destacó que su papel como legisladora es actuar como puente entre las demandas ciudadanas y las decisiones del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el secretario de Salud recibió el pliego y se comprometió a coordinar esfuerzos para mejorar las condiciones del hospital. Ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la atención médica comunitaria, especialmente en regiones como la sur del estado, donde se concentra una población que depende casi en su totalidad del sistema público de salud.

Portillo enfatizó que la salud es una prioridad permanente en su agenda legislativa, por lo que anunció que dará seguimiento puntual a los compromisos adquiridos en la reunión. Asimismo, indicó que desde el Congreso del Estado continuará impulsando medidas para asegurar la asignación de recursos que permitan resolver las carencias estructurales del sistema hospitalario en Parral.

En los últimos años, el Hospital General de Parral ha sido una de las instituciones con mayor carga de trabajo en el sur del estado, atendiendo a pacientes de municipios vecinos como Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Matamoros y San Francisco del Oro, lo que ha generado una creciente demanda de servicios y de infraestructura médica.

