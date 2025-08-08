Brinda Francisco Sánchez respaldo jurídico a madre de joven a quien prendieron fuego en Villa Juárez

Publicidad - LB2 -

Le rociaron gasolina, le prendieron fuego y le dicen a su madre que esto no es intento de homicidio. Así lo denunció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al urgir a la Fiscalía a la atención integral e inmediata del caso de Jesús Alejandro González, joven que fue quemado en la Colonia Villa Juárez.

Chihuahua, Chih .- “Le prendieron fuego a su hijo, le rociaron gasolina y a pesar de que evidentemente estos delitos constituyen un homicidio en grado de tentativa, cuando acude a Fiscalía la querella es levantada por lesiones y daños”, señaló.

El legislador chihuahuense recibió a la madre del joven para brindarle respaldo jurídico y todo el apoyo para lograr justicia y reparación del daño.

“Yo hago un llamado a la Fiscalía General del Estado a que de manera inmediata judicialice, que haya una aprehensión de los responsables, que se atienda directamente a las víctimas porque en este momento incluso están pagando medicamentos de bastante cuantía”, sentenció.

