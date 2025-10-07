Avanza construcción de puentes de acceso a la Cascada de Cusárare

Publicidad - LB2 -

El secretario de Turismo Edibray Gómez constató progreso de la obra.

Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo informa que las obras de construcción de los dos puentes vehiculares que darán acceso a la Cascada de Cusárare, registran un 65 por ciento de avance y se prevé su conclusión antes de finalizar el año

La inversión asciende a 12 millones de pesos, provenientes en su totalidad de recursos estatales y la construcción se realiza a base de estribos y pilas de concreto hidráulico, con longitudes de 22.2 y 33.4 metros, respectivamente.

El titular de la dependencia, Edibray Gómez Gallegos, acompañado del subsecretario Orlando Barraza Chávez y parte de su equipo de colaboradores, realizó una inspección visual de las obras en el sitio para constatar su progreso.

La Cascada de Cusárare tiene una caída permanente de 30 metros de altura y se ubica en el municipio de Guachochi, 25 kilómetros al sureste de Creel, Bocoyna y es uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Gran parte de los ingresos económicos de las familias ejidatarias, depende de los turistas que acuden durante el año a conocer el lugar. Sin embargo, durante la temporada de lluvias, el crecimiento del río impide el paso de automóviles y camiones de pasajeros.

Una vez concluidos, los puentes facilitarán el acceso a este destino turístico, lo que permitirá a los visitantes ingresar de forma más segura y cómoda a bordo de sus vehículos.

