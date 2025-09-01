Asiste Maru Campos a primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

La gobernadora Maru Campos acudió como invitada a la presentación del primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Chihuahua, Chih .- La mandataria estatal se sumó a sus homólogos de las diferentes entidades federativas del país durante el acto protocolario.

Maru Campos también dialogó con integrantes del poder Legislativo, así como con las y los nuevos integrantes del poder Judicial, que comienzan sus funciones a partir de este día.

