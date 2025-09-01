Asiste Maru Campos a primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

La gobernadora Maru Campos acudió como invitada a la presentación del primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.
Chihuahua, Chih .- La mandataria estatal se sumó a sus homólogos de las diferentes entidades federativas del país durante el acto protocolario.
Maru Campos también dialogó con integrantes del poder Legislativo, así como con las y los nuevos integrantes del poder Judicial, que comienzan sus funciones a partir de este día.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.