    septiembre 1, 2025 | 15:36
    Asiste Maru Campos a primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

    POR Redacción ADN / Agencias
    La gobernadora Maru Campos acudió como invitada a la presentación del primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

    Chihuahua, Chih .- La mandataria estatal se sumó a sus homólogos de las diferentes entidades federativas del país durante el acto protocolario.

    Maru Campos también dialogó con integrantes del poder Legislativo, así como con las y los nuevos integrantes del poder Judicial, que comienzan sus funciones a partir de este día.

