Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 7, 2025 | 12:03
    - Cortesía - (LBP1)

    Plumas

    - Publicidad - (MR3)
    - Publicidad - (LBP2)

    Estado

    Juárez / El Paso

    Atacan civiles a elementos de la Policía Estatal en Moris

    Extraoficialmente se menciona de un agente muerto y algunos más heridos. Moris, Chih (ADN/Arturo Hernández)...
    Redacción ADN / Staff. -
    Juárez / El Paso

    Atacan civiles a elementos de la Policía Estatal en Moris

    Extraoficialmente se menciona de un agente muerto y algunos más heridos. Moris, Chih (ADN/Arturo Hernández)...
    Juárez / El Paso

    Consolidan en Chihuahua el club “Pioneros Toastmasters Empresarial” para capacitación de pymes

    El Distrito 113, División H, formalizó su primer club 2025-2026 enfocado en comunicación y...
    Juárez / El Paso

    Atacan civiles a elementos de la Policía Estatal en Moris

    Extraoficialmente se menciona de un agente muerto y algunos más heridos. Moris, Chih (ADN/Arturo Hernández)...
    Juárez / El Paso

    Consolidan en Chihuahua el club “Pioneros Toastmasters Empresarial” para capacitación de pymes

    El Distrito 113, División H, formalizó su primer club 2025-2026 enfocado en comunicación y...
    - Publicidad - (MR1)

    Los Analistas

    - Publicidad - (MR2)

    Universitas

    InicioEstado

    Asiste Guillermo Ramírez a la toma de protesta del nuevo comandante de la 5/a Zona Militar

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El presidente del Congreso del Estado destacó el papel del Ejército Mexicano en la seguridad y estabilidad de Chihuahua.

    Chihuahua, Chih .- El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, participó este lunes en la ceremonia de toma de protesta y posesión del General de Brigada Felipe González, quien asumió oficialmente el mando de la 5/a Zona Militar. El evento se llevó a cabo con la presencia de autoridades civiles y militares, marcando el inicio de una nueva etapa en las labores de coordinación para fortalecer la seguridad en el estado.

    Durante la ceremonia, Ramírez expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano por el trabajo que realiza día a día en favor de la tranquilidad de las y los chihuahuenses. Subrayó que la disciplina, compromiso y entrega de las fuerzas armadas son un pilar fundamental para mantener la paz y el orden en la región.

    - Publicidad - HP1

    El legislador destacó también la importancia de la colaboración entre los tres niveles de gobierno y las instituciones de seguridad, con el objetivo de seguir construyendo un entorno más seguro para las familias chihuahuenses. “El Ejército Mexicano ha sido, es y seguirá siendo un aliado clave en la protección de nuestro estado”, afirmó.

    Con la llegada del General Felipe González al mando de la 5/a Zona Militar, se espera fortalecer las estrategias conjuntas en materia de seguridad, ratificando la voluntad de las autoridades de continuar trabajando con responsabilidad y cercanía hacia la población.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Atacan civiles a elementos de la Policía Estatal en Moris

    Extraoficialmente se menciona de un agente muerto y algunos más heridos. Moris, Chih (ADN/Arturo Hernández)...
    Plumas

    Firmeza, esperanza y rumbo

    Hace apenas un año México vivió un momento histórico: por primera vez en su...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.