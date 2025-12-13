Asienta Sheinbaum visita histórica en Guadalupe y Calvo con entrega de tierras al pueblo ódami

Publicidad - LB2 -

La presidenta encabezó un acto en Santa Tulita donde firmó un decreto de propiedad comunal como parte del Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara

Guadalupe y Calvo, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta de México, *Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este día una visita oficial al municipio serrano de **Guadalupe y Calvo, donde encabezó un acto considerado histórico al formalizar la entrega de tierras comunales a integrantes del **pueblo ódami, en la comunidad de **Santa Tulita*, como parte del Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara.

Durante el evento, la mandataria federal estuvo acompañada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con quienes dio seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de México para atender rezagos históricos en materia de tierra, desarrollo social y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

En el acto central, Sheinbaum firmó un decreto presidencial que reconoce la propiedad comunal de tierras tradicionalmente habitadas por el pueblo ódami, con lo que se otorga certeza jurídica sobre un territorio largamente reclamado por la comunidad indígena. Este reconocimiento forma parte de las acciones de reparación histórica impulsadas desde el ámbito federal.

Las tierras entregadas corresponden al predio conocido como Mala Noche, una zona ubicada en una de las regiones con mayores índices de marginación en el estado. Autoridades federales señalaron que esta acción se realizó sin afectar derechos de terceros y tras un proceso técnico y jurídico desarrollado por instancias agrarias.

Además del acto protocolario, la presidenta sostuvo encuentros con autoridades tradicionales y representantes comunitarios, quienes expusieron diversas necesidades relacionadas con infraestructura, caminos rurales, acceso a servicios básicos y fortalecimiento cultural, temas que fueron incorporados a la agenda de atención interinstitucional.

La visita de Sheinbaum a Guadalupe y Calvo se enmarca en una gira de trabajo por el estado de Chihuahua, orientada a reforzar programas sociales, dar seguimiento a compromisos presidenciales y mantener presencia del Gobierno federal en regiones históricamente rezagadas, particularmente en la Sierra Tarahumara.

