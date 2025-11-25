Arrancan Convivencias Deportivas de Preparatorias Estatales con más de 700 estudiantes

Publicidad - LB2 -

Alumnos de seis regiones del estado participan en competencias de siete disciplinas promovidas por la SEyD.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de más de 700 estudiantes provenientes de seis regiones del estado, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) dio inicio a las XXXIII Convivencias Deportivas del Subsistema de Preparatorias Estatales, una jornada que durante dos días reunirá a jóvenes de escuelas públicas y privadas en torno a actividades deportivas y de integración.

El evento fue inaugurado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, quien resaltó la importancia del deporte como parte esencial del desarrollo integral de las juventudes. Subrayó que, más allá de la competencia, estas actividades promueven valores fundamentales como la disciplina, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.

“El deporte, además de ser una competencia sana y formativa, es también la mejor medicina preventiva, ya que mantiene fuerte y sano el cuerpo, y equilibra mente y emociones”, señaló el funcionario, al destacar que estas convivencias fortalecen la convivencia estudiantil y contribuyen a la formación de ciudadanos éticos y comprometidos con su comunidad.

Las disciplinas en las que competirán las y los estudiantes son ajedrez, baloncesto, futbol, tochito bandera, voleibol, beisbol y atletismo. En esta edición participan alumnas y alumnos provenientes de los municipios de Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral y San Juanito, quienes previamente realizaron procesos internos de selección para representar a sus respectivas instituciones educativas.

Durante el acto protocolario se llevó a cabo el juramento de juego limpio, la arenga deportiva y el tradicional lanzamiento de la primera bola en el encuentro de beisbol. Además, se entregó el trofeo al plantel que obtuvo el primer lugar en la edición 2024 de las convivencias, como parte del reconocimiento al esfuerzo continuo en materia deportiva.

Estas actividades se han consolidado como un espacio clave dentro del calendario anual del Subsistema de Preparatorias Estatales, ya que permiten a los estudiantes fortalecer sus habilidades físicas, sociales y emocionales, además de generar identidad institucional y sentido de pertenencia.

La SEyD reiteró su compromiso con seguir impulsando espacios seguros y de desarrollo para la juventud chihuahuense, entendiendo que el deporte es una herramienta educativa y social que trasciende las aulas. Las convivencias deportivas no solo representan una oportunidad para competir, sino también para convivir, aprender y forjar lazos entre las y los jóvenes de distintas regiones del estado.

