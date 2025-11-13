Arranca Maru Campos el programa “Juntos Construimos” para mejorar infraestructura escolar

Publicidad - LB2 -

La primera fase beneficiará a casi 14 mil estudiantes de 45 escuelas en la capital del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos dio inicio oficial al programa Juntos Construimos, una estrategia orientada a dignificar los espacios educativos de nivel básico en el estado de Chihuahua. El arranque de este proyecto tuvo lugar en la Escuela Secundaria Técnica 3044, ubicada en la ciudad de Chihuahua, y contempla mejoras de infraestructura en 45 planteles educativos durante su primera fase, en beneficio directo de 13 mil 989 alumnas y alumnos.

El programa es resultado de gestiones realizadas por las diputadas locales Nancy Frías y Joss Vega, así como por la diputada federal Manque Granados, quienes canalizaron las necesidades planteadas por las propias comunidades escolares, priorizando planteles con carencias en mobiliario, mantenimiento, servicios básicos y condiciones físicas.

En su mensaje a la comunidad estudiantil, la mandataria estatal reiteró su compromiso con la educación como eje prioritario del desarrollo en los 67 municipios. “No se olviden de cumplir sus sueños y no olviden que estamos aquí los servidores queriendo que les vaya bien. No están solos y no están solas”, expresó ante decenas de jóvenes que participaron en el evento.

Como parte de las primeras acciones del programa, se entregaron a la secundaria sede diversos insumos, entre ellos: nuevas butacas, mesas binarias, escritorios para docentes, luminarias, pizarrones, aires evaporativos, calentones, pintura, balones deportivos y material de mantenimiento. Además, se anunció la rehabilitación de espacios públicos escolares, sanitarios, canchas y cruces peatonales.

La diputada federal Manque Granados señaló que Juntos Construimos tiene como propósito fundamental generar entornos educativos dignos, seguros y funcionales que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y adolescentes. “Desde nuestras trincheras, trabajamos para mejorar las vidas de todos y cada uno de ustedes”, afirmó.

Cristina Rivas, directora del plantel anfitrión, agradeció a las autoridades por escuchar y responder a las demandas de las escuelas, destacando la importancia de contar con espacios adecuados para el aprendizaje. “Contar con una buena infraestructura permite escuelas dignas, y eso impacta directamente en el ánimo y desempeño de nuestros estudiantes”, expresó.

Durante el evento estuvieron presentes alumnos y docentes de la Secundaria 3044, así como de la Primaria Vicente Riva Palacio y la Secundaria Batalla Sacramento. También participaron titulares de diversas dependencias estatales como las secretarías de Educación, Desarrollo Rural, y Comunicaciones y Obras Públicas; además de representantes del Instituto Chihuahuense del Deporte, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

El programa Juntos Construimos se perfila como una intervención integral que no solo atiende rezagos materiales, sino que promueve el fortalecimiento del tejido escolar y comunitario, como parte del esfuerzo del Gobierno del Estado por garantizar el derecho a una educación de calidad en condiciones adecuadas para todos los estudiantes.

