    septiembre 5, 2025 | 15:32
    Arranca Maru Campos campaña contra consumo de fentanilo

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Consta de cuatro ejes: Entornos Escolares, Población Abierta y Comunitaria, Seguridad Pública y Comunicación Social.

    Chihuahua, Chih .- La gobernadora Maru Campos encabezó el lanzamiento de la campaña “Fenta ¡No! Porque tu vida vale más”, a través de la cual se alertará a la población en general sobre el riesgo que representa el consumo de fentanilo.

    La estrategia será permanente, multisectorial y de carácter preventivo, y consta de cuatro ejes de acción: Entornos Escolares, Población Abierta y Comunitaria, Seguridad Pública y el cuarto es Comunicación Social.

    “No vamos a permitir que una crisis tan difícil como la que ha sido causada por el fentanilo en otras regiones, ataque a la sociedad chihuahuense. Protegeremos nuestras comunidades, especialmente a nuestros niños y jóvenes”, afirmó la mandataria estatal al exponer el proyecto.

    Ante funcionarios de las dependencias que estarán vinculadas a esta campaña, reunidos en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, expuso que esta droga no solo arrebata vidas, también roba la libertad de las personas, destruye familias y desgarra proyectos de vida.

    “No es únicamente un asunto de salud pública, estamos frente a un problema de atención integral, de humanidad, que requiere empatía, prevención, una estrategia desplegada de manera coordinada y multisectorial, con un especial cuidado en los más vulnerables”, indicó.

    Dio a conocer que su Gobierno firmará un convenio con Estados Unidos, para recibir la donación de equipo altamente especializado, para la detección de nuevas sustancias o cambios en composiciones en muestras de drogas, para una mejor detección del tipo de drogas que circulan por el estado.

    El primer eje de este plan consiste en la atención de los Entornos Escolares, por medio del cual se llegará al 100 por ciento de las escuelas primarias y secundarias con programas de prevención y capacitación docente.

    El eje dos es el dirigido a la Población Abierta y Comunitaria, con el despliegue de intervenciones focalizadas en municipios prioritarios, con tamizajes masivos, canalización a tratamiento, monitoreo epidemiológico, entre otras acciones.

    El tercer eje es el de Seguridad Pública, que contempla la capacitación de por lo menos a 500 elementos en prevención y manejo de sobredosis. Además se implementará el programa “Siempre presentes” en escuelas.

    Además del eje de Comunicación Social, que tiene como objetivo difundir mensajes claros, accesibles y constantes, que ayuden a concientizar y prevenir el consumo de fentanilo.

    El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, mencionó que el fentanilo es la amenaza más grande que se tiene actualmente, por lo que esta campaña llevará información a las y los chihuahuenses, para no esperar a que su consumo se convierta en una crisis.

    El subsecretario de Educación Básica y Media Superior, Lorenzo Arturo Parga Amado, explicó que en el eje Entornos Escolares Seguros serán cuatro las acciones, como la Integración Curricular “Fentanilo riesgo invisible”, Jornadas “Vive Saludable” y “Jornadas de Salud”, actividad física y Clubes de mediación y tutores pares.

