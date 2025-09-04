Arranca la convocatoria para participar en el reconocimiento a la “Mujer Rural 2025”

Publicidad - LB2 -

Incentivará el liderazgo y contribución de las mujeres en el campo chihuahuense.

Chihuahua, Chih .- En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora cada 15 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado, presentó la convocatoria “Mujer Rural 2025”, que reconoce y celebra la labor de las mujeres en el campo.

Este premio fue instaurado por instrucciones de la gobernadora Maru Campos y se ha consolidado como un espacio que da voz al trabajo de las mujeres en la agricultura, la ganadería, turismo, gastronomía, innovación y liderazgo comunitario, entre otros rubros.

Consta de 40 categorías que abarcan actividades productivas, sociales y culturales. Para participar, las interesadas deben mandar su papelería antes del 30 de septiembre, que incluya una carta con su historia de vida en la que destaquen su ocupación, inspiración, retos y logros, así como fotografías que avalen sus actividades.

El registro se puede hacer vía correo electrónico en: [email protected], o en las oficinas de la SDR, en avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, ciudad de Chihuahua.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en: https://chihuahua.gob.mx/info/mujer-rural-2025.

La premiación se realizará el 29 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, con la participación de más de 1,500 mujeres rurales de todas las regiones del estado. Ese día se reconocerá a 40 mujeres destacadas, seleccionadas por un comité evaluador.

El titular de la SDR, Mauro Parra, resaltó que este esfuerzo representa un cambio de visión, ya que se busca visibilizar a las mujeres por el trabajo que desempeñan en el campo.

Karla Trejo, impulsora del proyecto, explicó que las concursantes deben estar vinculadas al sector rural y compartir qué las hace sentir orgullosas de su trabajo.

Las historias se recibirán hasta el 30 de septiembre y un jurado conformado por enlaces de género y especialistas de instituciones estatales y municipales, evaluará cada propuesta para seleccionar a las ganadoras.

