Arranca en Chihuahua el Foro Global Agroalimentario 2025: “El Futuro de la Alimentación”

Con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, fue inaugurado en el centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, el Foro Global Agroalimentario 2025 (FGA 2025), bajo el lema “El Futuro de la Alimentación”.

Chihuahua, Chih .- Durante el evento, cuyas actividades se desarrollarán este jueves y viernes, se espera la asistencia de más de 10 mil personas.

El programa incluye a conferencistas magistrales de Canadá y Brasil, paneles temáticos y la Expo Agro, con más de 60 expositores que mostrarán innovaciones en tecnología, productos y servicios del ramo.

Es organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) y el Gobierno del Estado.

Este espacio de encuentro, reflexión y acción, se consolida como la plataforma más importante de México y América Latina para el sector.

En su mensaje, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, dijo que la dinámica nacional e internacional está polarizada, lo cual poco contribuye a garantizar el derecho a la alimentación.

Ante esta condición, consideró que: “Debemos ser parte de la discusión sobre el futuro de la alimentación en nuestro país”.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, agradeció a quienes producen alimentos en condiciones difíciles, que saben aprovechar con inteligencia el agua, la tierra y, sobre todo, el recurso humano.

“Chihuahua es tierra de grandes productores de carne, leche, nuez, manzana y algodón, que demuestran al mundo que sabemos innovar incluso en la escasez”, sostuvo.

El funcionario afirmó que el cambio climático, la sanidad y la comercialización, representan grandes desafíos que deben atenderse con innovación y nuevas tecnologías, incluida la agricultura de precisión, la robótica y la inteligencia artificial.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, Julio Berdegué Sacristán, refrendó su respaldo al sector productivo para construir un país más próspero, justo y sostenido.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, de Jorge Esteve Recolons, externó que en este espacio convergen voces, conocimientos y perspectivas, y en esa pluralidad reside la fuerza y la capacidad de generar soluciones, para un desarrollo sustentable para nuestro país.

Con 22 años de trayectoria, el Foro Global Agroalimentario simboliza un legado de logros y la visión de futuro que requiere México y el mundo para garantizar una alimentación suficiente, sustentable y de calidad.

El programa completo puede consultarse en https://fga.org.mx/#Programa.

