Aprueban reforma propuesta por Rosana Díaz para fomentar inteligencia emocional en las escuelas

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación promovida por la Diputada morenista Rosana Díaz Reyes, la cual está orientada a fomentar y fortalecer la inteligencia emocional en los centros educativos del Estado.

Chihuahua, Chih .- La legisladora busca fomentar ambientes escolares más saludables, empáticos y colaborativos, en los que las y los educandos aprendan a manejar sus emociones, resolver conflictos de manera pacífica y fortalecer sus habilidades sociales.

Durante su exposición de motivos Diaz Reyes expresó que la inteligencia emocional

constituye un pilar fundamental en la formación de ciudadanos responsables, solidarios y resilientes.

Con esta iniciativa buscamos que las y los estudiantes aprendan a tener una sana convivencia, alejados de cualquier tipo de violencia y así evitar la deserción escolar.

Asimismo, resaltó la importancia de brindar herramientas al personal docente para acompañar a las y los estudiantes en este proceso de crecimiento personal y emocional.

Además subrayó que, en cada niña, en cada niño y en cada adolescente, se encuentra el futuro de Chihuahua y de México. Si les damos hoy las herramientas correctas, mañana ellos construirán comunidades más seguras, más pacíficas y humanas.

