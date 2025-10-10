Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 10, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 10, 2025 | 13:03
    InicioEstado

    Aprueban reforma propuesta por Rosana Díaz para fomentar inteligencia emocional en las escuelas

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Por unanimidad, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación promovida por la Diputada morenista Rosana Díaz Reyes, la cual está orientada a fomentar y fortalecer la inteligencia emocional en los centros educativos del Estado.

    Chihuahua, Chih .- La legisladora busca fomentar ambientes escolares más saludables, empáticos y colaborativos, en los que las y los educandos aprendan a manejar sus emociones, resolver conflictos de manera pacífica y fortalecer sus habilidades sociales.

    Durante su exposición de motivos Diaz Reyes expresó que la inteligencia emocional
    constituye un pilar fundamental en la formación de ciudadanos responsables, solidarios y resilientes.

    - Publicidad - HP1

    Con esta iniciativa buscamos que las y los estudiantes aprendan a tener una sana convivencia, alejados de cualquier tipo de violencia y así evitar la deserción escolar.
    Asimismo, resaltó la importancia de brindar herramientas al personal docente para acompañar a las y los estudiantes en este proceso de crecimiento personal y emocional.

    Además subrayó que, en cada niña, en cada niño y en cada adolescente, se encuentra el futuro de Chihuahua y de México. Si les damos hoy las herramientas correctas, mañana ellos construirán comunidades más seguras, más pacíficas y humanas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Reconoce alcalde aporte histórico de familiares revolucionarios

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el valor y aporte histórico de los...
    México

    Anuncia Claudia Sheinbaum gira de “México Canta” para promover música sin apología a la violencia ni al consumo de drogas

     ⁠Se llevará a cabo del 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2025...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.