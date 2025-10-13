Aprueba Maru Campos apertura de candidaturas del PAN

Publicidad - LB2 -

La jefa del ejecutivo en el estado, subrayó que permitir que la ciudadanía decida y participe en la selección de candidatos es una forma de democratizar el proceso interno del partido.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, respaldó la iniciativa de la dirigencia nacional del PAN de abrir a la ciudadanía sus candidaturas.

Maru Campos consideró que esta medida representa un paso hacia la democratización de los procesos internos del partido.

“Parece que es algo que le toca al partido, pero lo que he escuchado por parte del presidente nacional del PAN es que se abren justamente las candidaturas a la población”, afirmó.

Subrayó que permitir que la ciudadanía decida y participe en la selección de candidatos es una forma de democratizar el proceso interno del partido.

Esta apertura busca fomentar el interés público en la política y dar voz a perfiles que no necesariamente forman parte de la estructura tradicional partidista.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de considerar a Santiago de la Peña en este contexto, la gobernadora respondió afirmativamente, dejando entrever que su nombre podría figurar en futuras decisiones políticas.

